Французского хирурга заподозрили в домогательствах в отношении 349 детей. Насилие происходило в течение 30 лет

Французская прокуратура заявила об обнаружении 349 предполагаемых жертв французского хирурга. Как сообщает 20 декабря BFM, врача Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасилованиях и домогательствах по отношению к несовершеннолетним пациентам в течение 30 лет.

«Это экстраординарная процедура с точки зрения как выявления фактов в процессе, так и количества пострадавших. Сейчас количество потенциальных жертв господина Ле Скуарнека возросло до 349 человек. По некоторым из этих фактов уже истек срок давности. Сейчас 229 человек уже дали показания, 197 из них подали жалобу», – рассказала прокурор Лорелин Пейрефит.

Расследование началось еще в 2017 году — тогда одна из его жертв пожаловалась на насилие матери. Позже 68-летний Ле Скуарнек признался еще в нескольких эпизодах насилия — в частности, в отношении своих племянниц. А при обыске в его квартире нашли папки с записями о более чем 200 детях. Самые ранние из инцидентов относятся ко второй половине 1980-х годов.

Французские СМИ подчеркивают, что еще в 2005 году врача приговорили к 4 месяцам условно за хранение изображений детей порнографического характера. Судебный процесс по новому делу назначен на март 2020 года.



