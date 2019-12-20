В России с нового года поднимают цены на водку, коньяк и бренди

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия в России вырастут с 1 января 2020 года. Приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации 20 декабря.

Минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра составит 230 рублей вместо текущих 215 рублей.

Минимальная стоимость коньяка вырастет до 433 рублей за бутылку 0,5 литра с текущих 388 рублей. Для бренди цена составит 315 рублей.

Также Минфин повысит минимальную цену на этиловый спирт из пищевого сырья. Теперь она составит 57 рублей за литр безводного спирта.



