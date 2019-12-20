Медведев сомневается, что нештрафуемый порог превышения скорости нужно снизить вдвое

В целесообразности снизить нештрафуемый порог превышения скорости вдвое сомневается премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом 20 декабря заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов

«Медведев действительно сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, о чем он неоднократно говорил», — сказал Осипов ТАСС.

По его словам, в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога вряд ли будет принято.

О том, что в России собираются снижать нештрафуемый порог превышения скорости с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч ранее рассказал вице-премьер Максим Акимов. Инициативу поддержала правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Но вводить норму предлагается постепенно.





«Ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным», нет настолько большого нештрафуемого порога превышения скорости, заявил чиновник.

По словам вице-премьера, препятствий для снижения нештрафуемого порога нет ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации, передает РИА Новости. Но делать это предлагается аккуратно – в режиме пилотных зон.