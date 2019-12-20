Четверо детей с гепатитом в больнице, а буфетчица дома. Сотрудница школьной столовой в Купчино не знает, чем больна

После вспышки болезни «грязных рук» в 365 школе Фрунзенского района Петербурга в больницах оказались четверо детей из разных классов, еще один лечится дома. Якобы заразившая их гепатитом буфетчица, утверждает директор компании-поставщика, аналогичный диагноз от врачей все еще не услышала.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Фрунзенского района, диагноз гепатит А подтвержден у четырех учеников, причина болезни еще одного пока точно не установлена, результаты анализов его родители пока не получили. Якобы заразившая детей сотрудница столовой, отметили в районе, почувствовала недомогание две недели назад, ей вызвали скорую. Причем, по информации «Фонтанки», в этот день она на работу не выходила, в школу информацию передали из больницы.

Детей на гепатит начали проверять 4 декабря, у школьников берут анализы каждые десять дней, ученикам по школе гулять не дают, все уроки проходят в закрепленных за классами помещениях. В районе отметили, что на карантин учреждение не закрывают, занятия продолжаются, а в столовой несколько раз в неделю проводится полная дезинфекция.

Юрий Иванов, генеральный директор компании ООО «Торговый дом А.П.Иванов», которая организует в школе питание, в разговоре с «Фонтанкой» сразу сообщил, что «всей этой ерунды» не подтверждает, но не стал отрицать, что у него в компании трудится 50-летняя жительница Гатчинского района. «Она не больна, она прошла обследование потому что были вопросы, подозрения. Сейчас она сидит дома, обследовалась десять раз и никаких диагнозов ей никто не ставил, гепатита у нее нет. Она уже прошла обследование по месту жительства в Гатчинской областной больнице, сейчас от нас требуют, чтобы мы отправили ее еще и в Боткина. Человек сидит дома без больничного, ей говорят что она здорова, но к работе мы ее допустить не можем», – заверил Иванов.





От также сообщил, что в его компании, которая обслуживает 35 школ и шесть гимназий, трудится около 500 человек и все они централизованно проходят медосмотры, в штате есть свои санитарные врачи и технологи. «Сейчас пищеблок работает в штатном режиме, моих работников уже трижды заставляли сдавать кровь. Если бы к нам были какие-то вопросы, нас бы уже просто порвали за нарушение санитарных норм или технического регламента. А на самом деле все идет своим чередом», – отметил бизнесмен.

«Фонтанка» попыталась связаться и с предполагаемой виновницей. Ее фамилия, в том числе, значится в предписании Роспотребнадзора, которое «Фонтанке» прислали читатели, а подлинность подтвердили собеседники в ведомстве. Судя по документу, живет она в поселке Коммунар Гатчинского района Ленобласти. Владелец аккаунта под такими же ФИО и совпадающей датой рождения на вопрос о трудоустройстве в купчинской школе ответила, что никогда там не работала, но живет она действительно в Коммунаре. Название компании «Торговый дом А.П.Иванов» она не знает.

Ранее в этой же школе у уборщицы выявили закрытую форму туберкулеза. По данным «Фонтанки», с начала учебного года она в школе не появлялась, с мая была в отпуске, а потом ушла на больничный. Прямого контакта с детьми пожилая женщина не имела, возвращаться к обязанностям пенсионерка не планирует.