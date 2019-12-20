Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +2
$ 62.41р
69.38р
21:36 20.12.2019
Расширенный поиск

Происшествия
20.12.2019 20:11
Печать

Четверо детей с гепатитом в больнице, а буфетчица дома. Сотрудница школьной столовой в Купчино не знает, чем больна

После вспышки болезни «грязных рук» в 365 школе Фрунзенского района Петербурга в больницах оказались четверо детей из разных классов, еще один лечится дома. Якобы заразившая их гепатитом буфетчица, утверждает директор компании-поставщика, аналогичный диагноз от врачей все еще не услышала.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Фрунзенского района, диагноз гепатит А подтвержден у четырех учеников, причина болезни еще одного пока точно не установлена, результаты анализов его родители пока не получили. Якобы заразившая детей сотрудница столовой, отметили в районе, почувствовала недомогание две недели назад, ей вызвали скорую. Причем, по информации «Фонтанки», в этот день она на работу не выходила, в школу информацию передали из больницы.

Детей на гепатит начали проверять 4 декабря, у школьников берут анализы каждые десять дней, ученикам по школе гулять не дают, все уроки проходят в закрепленных за классами помещениях. В районе отметили, что на карантин учреждение не закрывают, занятия продолжаются, а в столовой несколько раз в неделю проводится полная дезинфекция.

Юрий Иванов, генеральный директор компании ООО «Торговый дом А.П.Иванов», которая организует в школе питание, в разговоре с «Фонтанкой» сразу сообщил, что «всей этой ерунды» не подтверждает, но не стал отрицать, что у него в компании трудится 50-летняя жительница Гатчинского района. «Она не больна, она прошла обследование потому что были вопросы, подозрения. Сейчас она сидит дома, обследовалась десять раз и никаких диагнозов ей никто не ставил, гепатита у нее нет. Она уже прошла обследование по месту жительства в Гатчинской областной больнице, сейчас от нас требуют, чтобы мы отправили ее еще и в Боткина. Человек сидит дома без больничного, ей говорят что она здорова, но к работе мы ее допустить не можем», – заверил Иванов.


От также сообщил, что в его компании, которая обслуживает 35 школ и шесть гимназий, трудится около 500 человек и все они централизованно проходят медосмотры, в штате есть свои санитарные врачи и технологи. «Сейчас пищеблок работает в штатном режиме, моих работников уже трижды заставляли сдавать кровь. Если бы к нам были какие-то вопросы, нас бы уже просто порвали за нарушение санитарных норм или технического регламента. А на самом деле все идет своим чередом», – отметил бизнесмен.

«Фонтанка» попыталась связаться и с предполагаемой виновницей. Ее фамилия, в том числе, значится в предписании Роспотребнадзора, которое «Фонтанке» прислали читатели, а подлинность подтвердили собеседники в ведомстве. Судя по документу, живет она в поселке Коммунар Гатчинского района Ленобласти. Владелец аккаунта под такими же ФИО и совпадающей датой рождения на вопрос о трудоустройстве в купчинской школе ответила, что никогда там не работала, но живет она действительно в Коммунаре. Название компании «Торговый дом А.П.Иванов» она не знает.

Ранее в этой же школе у уборщицы выявили закрытую форму туберкулеза. По данным «Фонтанки», с начала учебного года она в школе не появлялась, с мая была в отпуске, а потом ушла на больничный. Прямого контакта с детьми пожилая женщина не имела, возвращаться к обязанностям пенсионерка не планирует.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      20.12.2019 17:40

      Эксперты ГК «Полис Групп»: Цены на жилье при проектном финансировании будут расти медленнее

      Динамика роста цен на новостройки при новой схеме финансирования строительства объектов с использованием эскроу-счетов замедлится. Об этом рассказала директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.
      «Петербургская Недвижимость»
      20.12.2019 17:04

      «Петербургская Недвижимость» открыла новое представительство в Выборгском районе

      Компания приглашает клиентов в представительство на территории ЖК бизнес-класса Svetlana Park, который строится на Манчестерской улице.
      «Лидер Групп»
      20.12.2019 16:56

      Компания «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию ЖК «Балканы»

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Балканы» на Бухарестской улице.
      предоставлено компанией ARKAN
      20.12.2019 16:09

      Поисковый маяк ARKAN отследил угнанный Nissan Qashqai

      Вчера вечером 19 декабря на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышла владелица Nissan Qashqai и сообщила, что машина пропала с места парковки на юге Петербурга.
      ГК «Полис Групп»
      20.12.2019 15:54

      Скидки на квартиры от ГК «Полис Групп» действуют до 31 декабря 2019 г

      В честь нового года ГК «Полис Групп» продлевает все действующие акции до 31 декабря 2019 г.
      Setl Group
      20.12.2019 15:25

      ЖК премиум-класса «Петровский Квартал на воде» введен в эксплуатацию

      Setl Group завершил возведение элитного жилого комплекса «Петровский Квартал на воде» в Петроградском районе.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      20.12.2019 14:08

      Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом премии «Финансовая Элита России 2019»

      Банк «Санкт-Петербург» получил национальную премию «Финансовая Элита России 2019» в категории «Банки» в номинации «Мобильное приложение для бизнеса».
      ГК «КВС»
      20.12.2019 12:46

      Новогодняя рассрочка на квартиры от ГК «КВС»

      До конца декабря покупатели квартир в жилых кварталах ГК «КВС» «Новое Сертолово» и «Ясно.Янино» могут воспользоваться специальной программой рассрочки от застройщика «Год без процентов». Стоимость квартиры в рассрочку приравнивается к стоимости при единовременной оплате.
      Glorax Development
      20.12.2019 12:38

      Последние квартиры с окном в ванной комнате в Golden City

      В VII квартале Golden City, который возводит Glorax Development на намывных территориях Васильевского острова, осталось 6 квартир с окном в ванной комнате. Все лоты расположены на верхних этажах в секциях-башнях. Стоимость недвижимости площадью 54 кв. м начинается от 7,1 млн рублей.
      unsplash.com
      20.12.2019 12:14

      Ставка ниже, требования выше: в ГК «ПСК» рассказали о перспективах ипотеки

      В декабре Центробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку до 6.25 п.п., создав тем самым предпосылки для очередного снижения ставок и по ипотеке. Однако вместе с тем регулятор заявил о намерении ужесточить требования к выдаче ипотечных кредитов. Эксперты ГК «ПСК» объясняют, как это повлияет на возможности покупателей.
      «Аквилон Инвест»
      20.12.2019 11:52

      «Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию вторую очередь ЖК «4YOU»

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса комфорт-класса «4YOU» в Московском районе Санкт-Петербурга.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      20.12.2019 11:35

      Шестая очередь «Нового Оккервиля» получила почтовый адрес

      Шестой очереди «Нового Оккервиля» присвоен почтовый адрес – Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское поселение, город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, Областная ул., дом 5.