«Комментариев не будет». Отделка Лахта Центра может стоить 3 млрд долларов. Это больше, чем сама стройка

Подрядчиком проекта по внутренней отделке уже построенного офиса «Газпрома» стало «Каскад-энерго» из группы компаний «Ташир». Но главный герой вовсе не скромная калужская фирма. Говоря о цене, причастные округляют глаза: такого у нас еще не было.

Знаковое приобретение Петербурга последних десятилетий — небоскреб Лахта Центр — построено уже больше года назад, но его будущие обитатели, сотрудники «Газпрома», ни в 2019 году, как раньше планировалось, ни в начале 2020-го туда заехать не смогут. Как стало известно «Фонтанке», очень много времени ушло на поиск подрядчика отделочных работ. Секрет этой заминки, за которой видится нешуточная аппаратная борьба, прост: стоимость внутренних работ может оказаться сопоставима со стоимостью возведения самой башни. За такой куш вполне могла развернуться даже небольшая война. Но обошлось. «Фонтанка» услышала совершенно фантастические цифры.

Не связанные друг с другом участники рынка подрядов газпромовских структур еще с весны рассказывали «Фонтанке»: силы добра столкнулись с армией зла в битве за один из самых дорогих подрядов за всю историю Петербурга. Кто с какой стороны – зависело от точки зрения рассказчиков. Но каждый называл цифры, поверить в которые было совершенно невозможно.

Все сплетни сводились к тому, что три равноуважаемых топ-менеджера «Газпрома», каждый из которых по роду своих полномочий должен печься о выгоде госконцерна, имеют собственные взгляды на то, кто и за сколько должен отделывать внутренние помещения Лахта Центра. Самая скромная из называемых цифр – 6 300 долларов за один квадратный метр. Что уже давало полное право собеседникам округлять глаза. Самое большое, что слышал корреспондент «Фонтанки», – совершенно эпические 14 000 долларов за квадрат.

Торг был поставлен на паузу в марте – апреле, когда «Газпром» сотрясла длинная череда перестановок в высшем менеджменте. В итоге один из участников дискуссии (который настаивал на относительно низкой цене) покинул корпорацию. Тот, кто предлагал смету по верхней планке, должность сохранил, но часть полномочий потерял. Конечная цифра оказалась ближе к нижней границе, но все равно впечатляет.





Если верить словам сразу двух не связанных друг с другом, но вполне уважаемых в Петербурге строителей, каждый квадратный метр отделки может обойтись в среднем примерно в 7,5 тыс. долларов. На этажах, где будут располагаться самые главные обитатели, – гораздо больше. А всего этих метров только в основном здании небоскреба — 404,4 тыс. м2. Выходит, уже вложенные в строительство Лахта Центра 155 млрд рублей (а это три стадиона на Крестовском) придется более чем удвоить, прежде чем сотрудники газового монополиста смогут начать обживать новые офисы.

Для сравнения, стоимость реконструкции Главного штаба Эрмитажа в пересчете на квадратные метры составила около 5 000 долларов за 1 м2. Это притом что там, по сути, все поднималось из руин и под пристальным взором реставрационных властей самого высокого ранга. Если же говорить не об исторических объектах искусства, а об офисных зданиях, то, к примеру, эксперты оценивали будущий новый офис Сбербанка (300 тыс. м2) примерно в 3 000 долларов за метр — это тоже с учетом стройки.

Проведенные этой осенью исследования международной консалтинговой компании CBRE и архитектурного бюро ABD architects показали, что средняя стоимость отделки офисных зданий в Москве составляет 845 долларов за м2. Верхняя планка высококлассной отделки — 1284 доллара за метр. Это уже с учетом механических и электротехнических систем, общестроительных работ и систем безопасности.

Если же говорить о мировом опыте, то стоимость самого высокого в мире здания – дубайского Burj Khalifa – оценивалась в 1,5 млрд долларов, смешные но новым петербургским меркам деньги.

ООО «Каскад-энерго» – компания солидная. Выручка – больше 10 млрд рублей, в портфолио десятки исполненных подрядов. Заказчики – от московского метрополитена до управделами президента. Основной массив работ – в столице, но есть подряды и в Армении, и в Ставрополе.

Формально генподрядчиком отделки Лахта Центра стало недавно созданное ООО «Газстройпром». Официально это не подтверждают, но off records знакомые с этой кухней специалисты говорят, что дела обстоят именно так. И «Каскад-энерго» работает по заказам именно «Газстройпрома».

По данным СПАРК, 40% долей «Каскад-энерго» принадлежит самой компании, крупнейший пакет контролируется Наирой Погосян. Еще недавно контроль над фирмой принадлежал АО «Калугаглавснаб» (КГС) – предприятию, с которого начинался взлет империи Самвела Карапетяна, ныне президента группы «Ташир». В КГС и сейчас небольшой пакет акций принадлежит Васпураку Погосяну, вице-президенту «Ташира». Впрочем, все эти цепочки владений распутывать нет смысла — на сайте «Каскад-энерго» прямо указано, что она входит в группу компаний «Ташир».





В распоряжении «Фонтанки» оказался список из десяти предполагаемых основных субподрядчиков «Ташира», которых планировалось приглашать на обустройство Лахта Центра для различных работ. Однако, к примеру, глава ООО «Т-Три» Вадим Кастрицкий говорит, что пока нельзя назвать работу на объекте оживленной.

По информации «Фонтанки», именно «Т-Три» отводилась роль исполнителя чуть ли не самых ответственных из общестроительных и отделочных работ – «вип-отделка», то есть этажи, где будут обитать самые высокопоставленные сотрудники офиса «Газпрома» (сам Кастрицкий это не комментирует). «Я пока ни копейки не получил, и не могу пока за «Ташир» радоваться», – ответил он на вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, дошли ли до субподрядчиков выделенные на проект многомиллиардные авансы. И вообще, по его данным, до окончания работ в башне пока далеко: «Ни отделки, ни гипрока — ничего этого там пока нет». «Потенциально мы рассматриваемся (как субподрядчик. — Прим. ред.), но в каком виде это будет, мне никто не сказал», – посетовал Вадим Кастрицкий.

Побывавший рядом со стройкой корреспондент «Фонтанки» может засвидетельствовать: как минимум строители в спецовках с логотипом самого «Каскад-энерго» там присутствуют. Примечательно, что по Петербургу они передвигаются на машине с калужскими номерами.

В самом «Каскад-энерго» подтвердили, что работают в Лахта Центре, но оговорились, что на этом объекте задействовано много подрядчиков, а их фронт работ — лишь «энергетика». Но имеющие непосредственное отношение к стройке уверяют «Фонтанку»: структуры «Ташира» получили весь подряд. Проверить эту информацию оказалось невозможно.

Пресс-службе «Газпрома» так и не удалось сформулировать ответы, хотя ее специалисты подтверждали корреспонденту, что его запрос «в работе».

Казалось бы, такой огромный подряд мог стать предметом борьбы и конкурентного торга между десятком крупных строительных структур. Но госконцерн решил выбрать подрядчика по совершенно непрозрачной схеме. По закону это возможно — во внутренних документах «Газпрома» оговорено, что в некоторых случаях принимать такие решения может напрямую председатель правления.

Так что выяснить, на каких условиях основным подрядчиком миллиардного (в долларах) подряда была выбрана группа «Ташир», не удалось, как и прояснить, опровергая слухи, истинную цену, которую акционеры «Газпрома» заплатят за комфорт его клерков.

В «Ташире» на все вопросы «Фонтанки» прислали такой ответ: «Спасибо за обращение в пресс-службу группы компаний «Ташир». По данному вопросу комментариев не будет».

Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»