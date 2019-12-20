Где купить ёлку в Петербурге? Ищите в интерактивной карте «Фонтанки»

С 20 декабря в Петербурге начали работать ёлочные базары. Лесную красавицу можно приобрести в 70 официальных точках продаж.

В 13 районах Петербурга открыты 70 ёлочных базаров. В этом предпраздничном сезоне рекордсменом по числу выделенных для торговцев мест стал Московский район – в нём 19 точек продаж. Невский, Петроградский, Пушкинский, Кронштадский получили всего по одному базару.

Главный символ Нового года горожане могут купить вплоть до 31 декабря. О том, как правильно выбрать ёлку, мы рассказывали ранее.

В комитете имущественных отношений Смольного перечислили все адреса. а «Фонтанка» составила интерактивную карту, чтобы удобнее было найти место ближе к дому.

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