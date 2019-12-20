Где купить ёлку в Петербурге? Ищите в интерактивной карте «Фонтанки»
С 20 декабря в Петербурге начали работать ёлочные базары. Лесную красавицу можно приобрести в 70 официальных точках продаж.
В 13 районах Петербурга открыты 70 ёлочных базаров. В этом предпраздничном сезоне рекордсменом по числу выделенных для торговцев мест стал Московский район – в нём 19 точек продаж. Невский, Петроградский, Пушкинский, Кронштадский получили всего по одному базару.
Главный символ Нового года горожане могут купить вплоть до 31 декабря. О том, как правильно выбрать ёлку, мы рассказывали ранее.
В комитете имущественных отношений Смольного перечислили все адреса. а «Фонтанка» составила интерактивную карту, чтобы удобнее было найти место ближе к дому.
Читайте также гид "Фонтанки" по рождественским ярмаркам Петербурга.
Справка:
Как отмечают в комитете имущественных отношений, помимо этого, ёлочные базары могут быть размещены на землях частной собственности, а также администрациями районов Санкт-Петербурга в рамках ярмарочной деятельности.
После окончания периода торговли по условиям договора предприниматель должен самостоятельно очистить территорию от продукции.