РЖД направили в Смольный концепцию развития железных дорог в Петербурге. Чиновники спросят мнение горожан

ОАО «Российские железные дороги» направило в правительство Петербурга программу развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Об этом «Фонтанке» рассказал 20 декабря вице-губернатор Евгений Елин. Документ был одобрен на совещании у гендиректора корпорации Олега Белозерова.

Предварительную концепцию РЖД представила Смольному в сентябре 2019 года. Основная идея заключалась в развитии пассажирского движения внутри города и разгрузке его от «товарняков». В частности предполагалась организация двух новых маршрутов Ораниенбаум – Белоостров, Ораниенбаум – Токсово. Движение по первому маршруту хотели провести через аэропорт Пулково. Планировалось увеличение интенсивности движения пригородных поездов до Гатчины, Павловска, Тосно, Всеволожска, а также сокращение интервалов отправления поездов в часы пик. Стоимость вложений оценивалась в несколько сот миллиардов рублей.

Поскольку проект повлечет заметные изменения в жизни и облике города и потребует корректировок генплана, власти Северной столицы хотят обсудить его с горожанами. Будет запущена серия круглых столов по основным аспектам проекта, сказал Евгений Елин.

По его словам, Смольный должен высказаться о концепции к середине февраля, после чего она будет окончательно утверждена на правлении РЖД.



