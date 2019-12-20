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Андрей Заостровцев
20.12.2019 19:35
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Сталин упал, но не умер. Самодержавно-имперский дух поднимает его с колен

140 лет назад родился автократ № 1 XX века – некто Джугашвили Иосиф Виссарионович. И сколько бы гимночист Михалков-старший ни правил свое многострадальное произведение, с этой музыкой только имя Сталина и слышится.

Не очень круглая, но как-никак юбилейная дата дает хороший повод порассуждать о том, в чем смысл этого феномена. Не вдаваясь в морализаторство относительно добра и зла. С тем чтобы далее к нормативной стороне дела не возвращаться, скажу так: Сталин, несомненно, злодей, но злодей гениальный. Вопреки «солнцу русской поэзии», гений и злодейство как раз совместимы, и даже очень.

Сталин и сейчас живее всех живых

Владимир Маяковский, воскресни он вдруг сегодня, такое изменение в свою поэму, безусловно, внес бы. В апреле месяце наивная либеральная интеллигенция была буквально шокирована результатами очередного опроса «Левада-центра» об оценке Сталина. Относящихся к нему в той или иной степени положительно оказалось 51% респондентов, отрицательно – лишь 14%. При этом 70% считают, что он сыграл положительную роль в жизни страны, и только 19% – что отрицательную.

Эта способность наших прекраснодушных интеллектуалов каждый раз удивляться при встрече с народом буквально поражает. Как будто их в частных пансионах в Швейцарии всех воспитывали. Неужели никогда не слышали от людей из народа что-то вроде: «Сталина на них нет!» А если вдруг каким-то чудом умудрились не слышать, то практически все, кто занят гуманитарными науками, журналистикой и т.п., должны знать предыдущие результаты похожих опросов того же центра.

Возьмем, например, опрос, проведенный в марте 2018 года. Социологи спрашивают: «В какой мере Вы согласны с тем, что Сталин − мудрый руководитель, который привел СССР к могуществу и процветанию?» Полностью согласны – 20%, скорее согласны – 37%. Тех, кто скорее не согласен, – 10%, а совершенно не согласных с таким утверждением – 8%. Таким образом, опять в пользу Сталина с крупным счетом 57:18.

В 2017 году Сталин занял 3-е место среди политиков по числу положительных оценок (46%). Лишь на 1 процентный пункт опередил его «дорогой Леонид Ильич». Ну а первое место сами догадайтесь у кого. Целых 83%! Впрочем, Путин светит отраженным от Сталина светом. Полагаю, что сегодня в тройке лидеров серебряный и бронзовый призеры поменялись бы местами.

Обуреваемые ужасом от окружающей народной среды, наши милые демократы пытаются возражать, когда подводишь их к этим цифрам. А вот, мол, смотрите, у того же «Левада-центра» в 2001 году отрицательно к Сталину относились 43%, а положительно – 38%. Это все телевизор виноват, что мнения так поменялись. Не хочу полностью отнимать заслуги в этом наших замечательных телеканалов, но вот куда важнее представляются следующие два обстоятельства.

Во-первых, 2001 год – это еще фрустрация народного сознания. Сталинизм представляется лузером в историческом плане. Но! Владимир Владимирович строит рыночный сталинизм, и в целом более-менее успешно. К 2013 году реальные доходы вырастают в 2,5 раза. Однако все эти нефтегазовые коврижки заметно уступают прорывам сталинского типа во внешней политике. Сталин захватил Балтийские страны, а также значительные части Финляндии, Польши и Румынии. Путин у Украины Крым отобрал, да еще куски Донецкой и Луганской областей. Не только Сталин подымает рейтинг Путина, верно и обратное: каждая успешная акция в русле неосталинизма рассматривается массами как свидетельство правоты отца-основателя.

Во-вторых, никакой телевизор не в состоянии переломить глубинные ментальные модели, исторически сформировавшиеся в большой империи. Директор «Левада-центра» Лев Гудков в своем комментарии по поводу результатов «сталинского» опроса сказал следующее: «Пропаганда не создает новых представлений, она лишь активирует (и заново интерпретирует применительно к контексту текущих событий) слои давно сложившихся стереотипов и спящих предрассудков, образующих несознаваемые пласты национальной культуры, соединяя настоящее с фиктивным и воображаемым прошлым».

Сталин: величие и падение

Почему Сталин? Ну а не Троцкий, например? Или там какой-нибудь Зиновьев? Откуда такая сила? Сталин овладел организацией. Партией-государством. Через контроль над всеми руководящими кадрами в роли Генерального секретаря ЦК РКП(б). Отсюда потом и пошли титулы глав партии: Генеральный секретарь. Плюс великолепное умение стравливать соперников поочередно друг с другом.

В  то же время всего этого не хватило бы для столь прочного оседлания партийного Олимпа. Сталин стал выразителем коллективной воли новой бюрократии. Заключалась же она в тотальном контроле всего и вся как способе существования. Для его учреждения нужно было уничтожить не только хилую нэповскую буржуазию, но, что гораздо труднее, крестьянство как класс. А в этом классе – лучших его представителей («кулаков»). Ильич учил: «Крестьянство ежедневно, ежечасно рождает капитализм». А его быть не должно. Несовместим с тем самым тотальным контролем. Или капитализм, или всевластная и вездесущая бюрократия.

Второе закрепощение крестьянства путем превращения его в колхозников открыло путь для реализации замысла ныне всеми забытого троцкиста Евгения Преображенского (разумеется, предусмотрительно уничтоженного в 1937 г.). Рассуждал он так: капиталисты-империалисты черпают ресурсы для накопления капитала из колоний (по сути неверно, но сейчас это не важно), а у нас колоний нет. Что делать? А сделаем крестьянство своей внутренней колонией. Выкачаем из него все что можно и за счет этого проведем индустриализацию. Преображенский даже, по аналогии с Марксом, назвал это законом первоначального социалистического накопления.

Сталин в полной мере воспринял эти рассуждения. Вскоре был создан и с ходу запущен в дело механизм невиданной эксплуатации, который очень высоко впоследствии оценил рейхскомиссар Украины Эрих Кох. Мол, ничего совершеннее в плане извлечения крестьянского продукта придумать невозможно.

А индустриализация-то для чего? Ну уж, совсем не для того, чтобы горожан товарами завалить. Им почти как колхозникам. По минимуму. Нужна же она для успешных завоевательных войн. А войны-то эти для чего? Для экспорта коммунизма. Причем за свой счет.

К 30-м годам Сталин прекрасно понял, что никакой мировой революции, как учил Ленин и к которой постоянно взывал Троцкий, не будет. Несмотря на Великую депрессию, рабочий класс восставать не собирается. Довольствуется разными подачками, да и вообще предпочитает мещанский быт. Остается «осчастливить» его социализмом советского типа, доставленным на штыках красноармейцев. А лучше на танках и самолетах.

И тут встает главный вопрос: а экспорт-то своих социальных порядков зачем нужен?  Ну, во-первых, социализм в России был воспроизведением на новом витке исторической спирали древней Московии (Московия 2.0), где все принадлежит верховному властителю – царю. «Вотчинное государство» как именовал это американский историк Ричард Пайпс. Так все, чтобы ни захватило такое государство, есть собственность его властителя. Почему бы ее и не расширить? Да и бюрократия рада: ее власть тоже вширь расползается от этого.

Во-вторых, есть и более важная причина постоянной нацеленности на экспансию. Сталин был не дурак и не в какой коммунизм, где на тружеников блага польются неиссякаемым потоком, не верил. И, в то же время, знал силу обывательских привычек. Допустим, можно дурить коммунизмом как земным раем народ 20, ну, 30 лет. А что потом? Рядом же капитализм будет демонстрировать куда более высокий уровень потребления масс. Это Сталин понимал. Более того, сама номенклатура со временем захочет обуржуазиться − перетащить активы из государственного общака в свой личный карман и зажить как Рокфеллеры и всякие там Ротшильды. Об этом и Троцкий в книге «Преданная революция» писал. А Сталин ее читал, отпечатанную лично для него в единственном экземпляре. Обуржуазивание же номенклатуры – это конец вотчинной собственности коммунистического царя. Сталин это тоже хорошо себе представлял.

Выход-то какой? Такой же, как на рубеже 30-х гг. внутри страны: силой сломать и переработать все социально чуждое, внедрить везде свои порядки. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд…». Помните анекдот про мирно пахавший советский трактор?

В 1941-м, как считают некоторые исследователи, каких-то недель не хватило, чтобы обрушить на нацистскую Германию всю силу «пролетарского гнева». И тогда социализм до Ла-Манша, а то и до Гибралтара. Англия поначалу в союзниках, но потом мы ей совместно с социалистической Германией покажем, как не любить советскую власть.

Замысел-то был гениальный. Гитлер, гад, авантюрист, на опережение сыграл. И чуть ведь не выиграл. И последующий ялтинско-потсдамский мир был слабым утешением. Хоть восток Европы за нами, но вот Югославия супротив нашей воли идет («кровавая собака Тито»), в Греции не удалось коммунизм учредить, да и вечную мечту императоров России осуществить – проливы из Черного моря в Средиземное у турок забрать. Срочно приняли их в НАТО, а против этого альянса с его атомной бомбой не попрешь.

Однако, полагаю, что Сталин если и грустил по этим поводам, то не долго. Бомба вскоре появилась и у нас, а с ней совсем другой расклад. Во-первых, гарантия, что к нам никто не сунется (хоть и не больно стремились). Делай со своим населением что хошь. Полный суверенитет. Во-вторых, почему бы не попробовать на вшивость этих самых буржуинов? Погибать им как-то совсем не хочется, особенно после такой войны. А нам все равно. Вот пощекочем штыками какого-нибудь соседа (ту же Финляндию, которая так и не стала нашей и социалистической), а вы нам в ответ что сделаете?  Про бомбу помните?

Однако не дожил товарищ Сталин. Скончался в возрасте для современного политика так и не очень старом (полных 73 года). Вот Трампу 74 года будет, когда на выборы пойдет. А будь Сталин поздоровее, то лет через 7-8 задал бы миру жара. Ракетных войск стратегического назначения не хватало. Но ведь уже на подходе были. Хрущеву достались, а он ничего, кроме Карибского кризиса с таким счастьем учудить не мог.

Величие Сталина в чем? Творчески создавал и много лет возглавлял социальную систему, которая в XX в казалась просто невозможной. Был выстроен промышленный деспотизм, управлявший огромной страной и ее хозяйственной жизнью как единым предприятием, − без свободных рынков, цен и денежного оборота. И система эта стремилась накрыть собой весь мир, переделывать его по своему образу и подобию. Сталин мог повторять вслед за Чингиз-ханом: «Мир слишком мал, чтобы в нем были два правителя».

Падение же Сталина случилось после его смерти. Оно шло поэтапно: от Хрущева – к Брежневу; от Брежнева – к Горбачеву. Перестройка могла его похоронить. И казалось, что так и происходит. Однако, как видели, не вышло.

Россия в XXI в. сумела соединить сталинизм с контролируемым властью рынком,  без демократии, верховенства права и пр. Получилась «Московия 3.0». Так что Сталин упал, но не умер. Падение оказалось совсем не смертельным. Самодержавно-имперский дух глубинного народа поднимает его с колен.  История пошла на новый круг?

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