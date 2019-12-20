В здание института химии силикатов может переехать часть лабораторий ИТМО. Ученые боятся, что вуз займет все здание

Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность передачи помещений в доме №2 по набережной Макарова в пользование Университету ИТМО под размещение химико-биологических лабораторий. В институте химии силикатов, который располагается в здании, опасаются, что для них это означает переезд.

Кроме ИХС, помещения в здании занимают институт высокомолекулярных соединений, музей почвоведения, институт геологии и геохронологии докембрия, автобаза СПб НЦ РАН, филиалы архива и библиотеки академии наук. Все организации подведомственны Минобрнауки России и находятся под научно-методическим руководством РАН.

В письме федерального ведомства институту химии силикатов РАН от июля 2019 года (есть в распоряжении «Фонтанки») говорится, что Минобрнауки рассматривает возможность предоставления подвальных помещений, которые ранее сдавались в аренду частным компаниям, университету ИТМО. Речь идет о 2,7 тыс. кв. м в подвале и антресоли первого этажа площадью 2,1 тыс. кв. метров.

Как рассказала «Фонтанке» и.о. замдиректора ИХС Наталья Тюрнина, в помещениях, которые министерство может передать вузу, в настоящее время реализуются новые научные проекты института.





По ее словам, руководство института опасается, что университет может полностью занять здание. «От наших коллег неоднократно поступала информация, что у ИТМО есть проект на все наше знание под их цели, который был представлен вице-губернатору Княгинину и министру Котюкову. Во время внеплановой проверки федерального недвижимого имущества 11–12 июля сотрудники департамента корпоративного управления использовали поэтажные планы здания, на которых имелся логотип ИТМО», – пояснила она.

«Научный» вице-губернатор Владимир Княгинин, в свою очередь, опроверг эту информацию, пояснив, что в городское правительство подобные проекты не поступали. И отметил, что здание – федеральная собственность, и все решения по ней могут принимать только федеральные органы исполнительной власти. «Правительство города может распоряжаться только тем имуществом, которое за ним закреплено. С точки зрения подчиненности, и ИТМО, и институт химии силикатов – это федеральные организации, и все имущество, которое находится в их ведении, также является федеральным».

Ректор Университета ИТМО Владимир Васильев рассказал, что в марте 2019 года вуз обращался по вопросу возможности расширения, но заявку на помещения на набережной Макарова не подавал.

«Институт химии силикатов часть помещений сдавал в аренду. Они подали заявку на заключение аренды. И министерство, как мне сказали, отказало в сдаче в аренду», – пояснил он. По его информации, в настоящее время помещения пустуют, а университет рассматривает возможность размещения части лабораторий химиков и биологов. «Предложение рассматривается, но решение не принято, иначе я бы его знал», – сказал Васильев. Ректор заверил, что планов занять здание полностью у университета нет.