Лига юниоров. Что сделает школьник, если дать ему три миллиона

Ученики десяти петербургских школ добыли финансирование для апгрейда. В списке улучшений: коворкинги, спортивные площадки, филармония, био- и медиалаборатория.

Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"

Впервые петербургским школьникам предоставили возможность решить, на что потратить бюджетные деньги. Центральный район стал пилотным. Из 28 претендентов жюри отобрало десяток проектов, которые предстоит реализовать в 2020 году. В планах юных петербуржцев — медиалаборатория, лаунж-зоны и обустройство спортивных площадок. Итоги отборочного этапа «школьной» версии «Твоего бюджета» 20 декабря подвели в «Невской ратуше».

В 2019 году инициативу опробовали на Центральном районе, заявки подали школьники 28 учебных заведений, экспертную комиссию прошли 26, в финал попали 10. Каждый победитель получит до 3 млн рублей на реализацию задумок.

Организаторы проекта высказывали опасение, что директора попытаются навязать ученикам свое видение, куда нужнее деньги. Нечто похожее приключилось в этом году со «взрослым» проектом «Твой бюджет». Из-за резкого роста заявок в последние дни приема организаторам пришлось проводить проверку, объяснение аномалиям тогда нашлось. Накрутка не была бессмысленной — в ТБ попадали районы, жители которых отправили наибольшее число заявок. Поэтому в ходе конкурсных процедур школьной версии смотрели не только на учеников, но и на их учителей.

В следующем году комитет финансов думает расширить проект на четыре центральных района, однако окончательное решение пока не принято. Дискуссия развернулась вокруг возраста допуска школьников: в пилотном проекте могли участвовать только 9-11 классы. В ряде учебных заведений активные восьмиклассники сожалели, что не прошли возрастной ценз, хотя многим из них как раз в будущем использовать новые пространства. Практика говорит, что чаще всего команды 11-х классов, несмотря на грядущее поступление в вузы, заявляли свои проекты.





Анализ показывает, что юные петербуржцы предпочитают модернизировать учебные классы. Второе и третье место по популярности поделили улучшение актовых залов и создание лаунж-зон, далее — спортплощадки, благоустройство и шкафчики вместо гардероба — как в американском кино. Последние в финал пробиться не смогли. Все проекты предстоит воплотить в жизнь в течение 2020 года.

Первое место занял проект школьников школы №197 — апгрейд класса биологии. Один из авторов, десятиклассник Валерий, рассказал «Фонтанке», что при обсуждении одноклассники отстаивали разные мнения: кто-то хотел обновить спортзал, кто-то — кабинет физики. Победу одержала биология. «Поскольку наша школа является специализированной именно в предметах естественно-научного цикла, дети больше заинтересованы изучать биологию. Основной фишкой будет то, что все оборудование, которое мы подобрали, будет новейшим, это позволит создать гигантскую площадку для олимпиад всероссийского уровня». В схеме — центрифуга, лабораторные весы, портативные микроскоп, биологическая микролаборатория и коллекция скелетов животных и белые халаты. Сейчас у класса только кошка, как указано в презентации, ей почти 75 лет.

Серебро взяла спортивная площадка авторства учеников 171 школы. Сейчас на этом месте — огороженное футбольное поле и пустое пространство рядом. Команда взяла курс на всесезонность. В следующем году зона для игры в мяч обретет крытый купол, трибуны и модульную раздевалку, настольный теннис, тренажеры, также укрытые от дождя, уличные шахматы и детский городок.

Ученики школы «Тутти», которая получила имя по названию музыкального термина, отдали предпочтение созданию собственной филармонии. Львиную долю 3 млн рублей «съест» малый концертный рояль. Остальную часть бюджета ученики распределили, чтобы оснастить сцену всем необходимым — свет, акустика, костюмы.

В 309-й школе авторы проекта не терзались необходимостью выбирать — идея создания цифровой медиалаборатории лежала на поверхности. «Конечно, сразу, мы же журналисты! Для нас это важно, – поделились трое 11-классниц. – Большой толчок. У нас не хватает оборудования, а мы учимся заниматься журналистикой». На вопрос о новых возможностях варианты посыпались градом: «Качественный материал выпускать!», «Мы можем снимать прямые эфиры», «Монтировать», «Школьное радио появится», «Можем открываться на других платформах, то есть если есть ВК, Инстаграм, можем выходить в Фейсбук и выпускать подскасты».

Девушки подтвердили, что намерены остаться в школе, помогать, общаться с учителями: «Особенно журналистские классы, они остаются, передают опыт новым ребятам». Профильные классы по журналистике в учебном заведении существуют с 2011 года, школьники выпускают ежемесячную газету «Эпиграф».

Ученики расположенной на Невском проспекте школы «Петришуле», одной из старейших в Петербурге, разработали проект коворкинга. Описание навевает сравнение с общими гостиными факультетов Хогвартса из книг про волшебника Гарри Поттера. Под общее пространство авторы проекта присмотрели бывший гардероб начальной школы. Территорию для отдыха и общения юные петербуржцы представляют себе с компьютерным классом, соляными стенами, зеленью, мини-типографией, пуфиками и даже кухней. Регламент уже продуман: и время работы, и пропускная способность.

Команда гимназии 166 на 8-1 Советской улице тоже предпочла обновить спортивную зону. Старое поле — все в дырах, пояснили ученики.

«У нас футбольное поле в ужасном состояние. Идея просто сделать поле — она какая-то неоригинальная, поэтому мы решили сделать больше — с тренажерным комплексом. Также мы планируем в будущем сделать лед, чтобы открывать зимой каток», – рассказали ребята. Они пояснили, что идея заключалась в том, чтобы сделать площадку не только для учеников одной конкретной школы. «У 155 школы нету [площадки], у нашей младшей школы нет, по-моему, у 174 маленькое поле, а тут недалеко», – пояснили они.

Ученики 122-й школы в Графском переулке выдвинули убедительную заявку на победу — и не прогадали. Они резюмировали, что у них есть ансамбль грузинского танца, хор, театральная студия, и через большое «НО» напомнили, что актовый зал отсутствует, а торжественные мероприятия и праздники делят между собой спортзал и рекреация. И посетовали, что ввиду отсутствия актового зала находят приют во Владимирском соборе и Гостином дворе.

Одиннадцатиклассники Павловской 209-й гимназии мечтали о полноценных кулисах в актовом зале. Но статус здания в Графском переулке как выявленного объекта культурного наследия внес свои коррективы. «Проект вносит некоторый реализм в мировосприятие. Наш проект задумывался как кулисы для актового зала, но уже на первом этапе мы узнали, что из-за того, что наша гимназия — это историческое здание, кулисы, какие мы хотели, — это невозможно», – рассказала одна из авторов проекта. Школьники пошли на компромисс и решили оборудовать зал всей необходимой для выступлений электроникой, а театральную атмосферу создадут затемнители окон из ткани.

Аналогичные планы по техническому оснащению актового зала построила и 168 гимназия, расположенная у площади Александра Невского. Ученики взяли цель превратить зал в арт-медиа пространство. Начинить помещение студийной техникой, в том числе, с помощью которой создать школьное телевидение. В 174 школе отдали предпочтение лаунж-зоне.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»