Трамп рассказал о хорошем разговоре с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп 20 декабря в Twitter рассказал о телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я очень хорошо поговорил с председателем КНР Си о нашей крупной торговой сделке. Китай уже начал крупные закупки сельскохозяйственной продукции и многое другое. Официальное подписание готовится. Также говорили о Северной Корее, где мы работаем с Китаем, и о Гонконге (прогресс!)», — написал Трамп.





Had a very good talk with President Xi of China concerning our giant Trade Deal. China has already started large scale purchaes of agricultural product & more. Formal signing being arranged. Also talked about North Korea, where we are working with China, & Hong Kong (progress!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2019 г.

13 декабря Трамп заявил о том, что первая часть торгового соглашения между США и Китаем была согласована. Он уточнил, что США не будут вводить тарифы, которые должны были начать действовать с 15 декабря, но прежние 25% пошлины пока не будут отменены. «Мы начнем переговоры по второму этапу немедленно, а не будем ждать до выборов 2020 года. Это потрясающая сделка для всех», — подчеркнул он.

Ранее США утвердили повышение пошлины на китайские товары общей стоимостью $ 300 млрд с 10% до 15%. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

Торговая война между КНР и США началась в 2018 году.