Трамп рассказал о хорошем разговоре с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп 20 декабря в Twitter рассказал о телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я очень хорошо поговорил с председателем КНР Си о нашей крупной торговой сделке. Китай уже начал крупные закупки сельскохозяйственной продукции и многое другое. Официальное подписание готовится. Также говорили о Северной Корее, где мы работаем с Китаем, и о Гонконге (прогресс!)», — написал Трамп.

Had a very good talk with President Xi of China concerning our giant Trade Deal. China has already started large scale purchaes of agricultural product & more. Formal signing being arranged. Also talked about North Korea, where we are working with China, & Hong Kong (progress!).