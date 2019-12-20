Убиты трое, ранены пятеро. СК увеличил число тех, в кого стреляли на Лубянке

По официальной информации, двое человек погибли и и пятеро пострадали после нападения на сотрудников Федеральной службы безопасности в Москве вечером 19 декабря. Число раненых за сутки не изменилось, убитых стало на одного больше.

Данные через сутки после стрельбы приводит Следственный комитет России, который расследует уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Одного человека стрелок, установленный как 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров, убил на месте, еще один позже умер в больнице. «Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести», – добавляет СК.

Отметим, официальные лица впервые назвали и точное количество пострадавших и убитых, и фамилию стрелка. Накануне СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения сперва сообщали, что тяжело ранены двое представителей ФСБ, затем, что пострадавших пятеро. Смерть одного из сотрудников позже журналистам подтвердили в ФСБ, однако, где именно он умер, на месте или в больнице, не уточнялось.

Одиночка атаковал здание на Лубянке вечером 19 декабря. Сам он погиб при перестрелке. Нападение произошло после пресс-конференции президента России Владимира Путина и во время праздничного концерта в Кремлевском дворце в честь Дня госбезопасности – на нем присутствовали президент и директор ФСБ Александр Бортников. По данным СМИ, Манюров долгое время работал в ЧОП столицы, а стрельба якобы была его хобби.



