В Киеве запретили салюты до завершения войны в Донбассе

Киевский городской совет утвердил новые правила проведения массовых мероприятий в столице, которые запрещают использовать салюты и другую пиротехнику до завершения войны в Донбассе. Об этом сообщается на официальном сайте городского совета.

«Запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины», — говорится в тексте сообщения. Среди других мер, которые одобрили киевские депутаты, — запрет на проведение развлекательных мероприятий на Аллее Героев Небесной Сотни и улицы Трехсвятительской в ??пределах Стены памяти погибших Героев.

Также были обновлены правила подачи заявок на проведение подобных мероприятий. За принятие нового порядка проведения праздничных мероприятий в столице проголосовали 78 депутатов из 120.

Впервые использование пиротехники во время праздничных мероприятий в украинской столице Киевсовет запретил в сентябре 2014 года.



