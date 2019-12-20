Volkswagen готовится «отзывать» ещё не выпущенные машины. Предстоит «громоздкое исправление»

Концерн Volkswagen приступил к серийному производству своего первого электромобиля ID.3, не решив до конца серьезные проблемы с программным обеспечением. В результате, по данным СМИ, придется вручную обновлять программы на всех автомобилях, выпущенных в конце нынешнего – начале будущего года.

Речь идет примерно о 20 тысячах ID.3, предназначенных для продажи в Европе, пишет Electrek. Источники не сообщают, в чем именно заключаются проблемы с софтом, но указывают на то, что эти проблемы «очень серьезные», и их исправление будет «громоздким».

Пока все выпускаемые ID.3 паркуются до весны на специально арендованных площадках в ожидании бригад инженеров, вооруженных ноутбуками. Им предстоит вручную перезагружать программное обеспечение на каждой машине отдельно. В будущем обновления будут «доставлять по воздуху», но сейчас такой возможности еще нет, и к машинам придется подключаться с помощью кабеля.

Это не первые проблемы с современным программным обеспечением, которые испытывает немецкий концерн. Из-за неготовности софта презентация самой популярной модели VW Golf была перенесена сначала «на неопределенный срок» и затем состоялась – на полтора месяца позже намеченного дебюта. Однако проблемы в бензиновом Golf касались второстепенных систем, таких как интеграция с интернетом и информационно-развлекательный комплекс, в то время как в электрическом ID.3 компьютер отвечает за жизненно важные функции.



