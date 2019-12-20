Starliner вернут на Землю. До МКС ему не долететь

Новейший космический корабль корпорации "Боинг" не сможет добраться до Международной космической станции. Это подтвердил глава NASA Джим Брайденстайн 20 декабря.

Он сообщил в «Твиттере» о том, что Starliner вышел на незапланированную орбиту из-за аномалии в системе подсчета полетного времени Mission Elapsed Time (MET).

Because #Starliner believed it was in an orbital insertion burn (or that the burn was complete), the dead bands were reduced and the spacecraft burned more fuel than anticipated to maintain precise control. This precluded @Space_Station rendezvous. — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 20 декабря 2019 г.





В Boeing заявили, что Starliner не достигнет МКС и выведен на орбиту, позволяющую космическому кораблю через 48 часов приземлиться на территории полигона «Белые пески» (штат Нью-Мексико). Там же отметили, что на космическом корабле осталось только 75 процентов топлива, необходимого для достижения МКС, которое будет потрачено на проведение летных испытаний.

Ранее о проблемах с запуском космического корабля сообщило руководство NASA. По их выводам, Starliner вышел не на расчетную орбиту. По командам из ЦУПа в Хьюстоне корабль развернули солнечными батареями к Солнцу на зарядку аккумуляторов. Но, видимо, это не помогло.

Запуск Starliner проходит в автоматическом режиме, и на его борту находятся лишь манекен и примерно 270 кг груза – подарки к Рождеству для космонавтов.

Напомним, американский корабль Starliner от корпорации «Боинг» впервые стартовал к МКС в беспилотном режиме с космодрома на мысе Канаверал примерно в 14.30 мск.