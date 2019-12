Starliner вернут на Землю. До МКС ему не долететь

Новейший космический корабль корпорации "Боинг" не сможет добраться до Международной космической станции. Это подтвердил глава NASA Джим Брайденстайн 20 декабря.

Он сообщил в «Твиттере» о том, что Starliner вышел на незапланированную орбиту из-за аномалии в системе подсчета полетного времени Mission Elapsed Time (MET).

Because #Starliner believed it was in an orbital insertion burn (or that the burn was complete), the dead bands were reduced and the spacecraft burned more fuel than anticipated to maintain precise control. This precluded @Space_Station rendezvous.