«Метрострой» объяснил, зачем поставил на «Проспекте Славы» триплекс вместо витражей

Витражи на станции метро «Проспект Славы» в Петербурге якобы были бракованными и в дальнейшем могли навредить пассажирам, поэтому было принято решение заменить их на триплекс. Об этом 20 декабря «Фонтанке» сообщили в компании «Метрострой».

«Замена витражей на боковых платформах станции «Проспект Славы» произведена ввиду обнаружения брака готового изделия и возникновения риска обрушения во время эксплуатации объекта. При приемке готового изделия специалистами были обнаружены трещины. Учитывая имеющуюся вибрацию от движения поездов, возникала угроза обрушения бракованных элементов, которые располагаются непосредственно в пассажирской зоне. В целях безопасности было принято решение о временном применении цветных блоков с технологией печати с последующей заменой на витражные блоки по проекту», – заявил строитель городской подземки.

В «Метрострое» также отметили, что это решение было согласовано авторской записью проектного института. В компании «Тесер», с которой и был заключен договор поставки элементов оформления станций, выдвинули другую версию событий: строитель городской подземки своевременно не оплатил поставку. Художники сообщили, что после установки сами же заметили небольшие трещины в конструкции.

«В августе 2019 года я уведомил «Метрострой» и Дирекцию транспортного строительства о том, что в связи с неровной конструкцией элементов алюминиевой рамы под витраж в нескольких местах на защитном стекле – триплексе – появились микротрещины. В связи с этим мы сами приостановили работы по монтажу», – объясняет директор «Тесера» Андрей Чесноков.

По его словам, никакого брака самих витражей не было. Более того, поврежденное защитное стекло «Тесер» также заменил, однако возможности его поставить у компании не было – «Метрострой» не оплатил работы в полном объеме. «Фонтанка» подробно рассказывала о ситуации с декором «Проспекта Славы»: вместо монументального искусства часть Фрунзенского радиуса украсила пленка-самоклейка в стекле.



