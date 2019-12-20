Как по-разному может не везти на дороге: один грузовик подпихнули снизу, другой сам сел сверху

Бывает так, что аварии будто кучкуются по какому-то признаку. Если в первой половине дня 20 декабря в Петербурге не везло трамваям, то во второй настал черёд грузовиков.

О грузовике, ушедшем в дыру в асфальте на улице Ленсовета, мы уже рассказывали. Два похожих ДТП случились на выезде из города – в сторону Нового Девяткино (в направлении Токсовского шоссе) и на Чугунной улице. В первом случае легковушка залетела под кузов перестраивающегося грузовика, а во втором, наоборот, у ГАЗа «отвалился» кунг и «сломал бампер «Фиату». Об инцидентах сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Инцидент с большегрузом на КАД попал на видео. Как выглядит взрыв колеса на ходу у фуры, очевидец показывает в той же группе.





За последнее время несколько раз наблюдалась тенденция «концентрации» аварий. Начиная с вечера 17 декабря ДТП как будто тянуло друг к другу, иногда это были просто массовые ДТП. Так, 18-го числа на дороге Санкт-Петербург – посёлок имени Свердлова – Всеволожск за два с небольшим часа в двух авариях с грузовиками пострадали четыре человека. Ещё более серьёзная тенденция в случае с пешеходами. В ту же среду, за один день, в Петербурге получили травмы 35 пешеходов, в том числе 9 детей. На трассе «Нарва» за двое суток, 18-го и 19-го, погибли три пешехода.