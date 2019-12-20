Утопить грабли и войти в реку. Котов рвётся в Конституционный суд выиграть там, где проиграл Дадин

Программист Котов попал в колонию по «дадинской» статье и не свернул с проторенной дорожки. У Конституционного суда вновь просят индульгенцию для митингующих и в этот раз - не осторожничать.

Константин Котов//Александр Миридонов/Коммерсантъ

Реальный срок для фигуранта «московского дела» Константина Котова позволил снова затянуть статью 212.1 УК в Конституционный суд России. После первопроходца Дадина она устояла, но обросла рекомендациями. Суды и следствие через них переступили, настаивает заявитель и просит забраковать спорную норму. Возможность есть, потому что КС не входит в одну реку дважды.

Жалоба зарегистрирована 19 декабря. В ней заявитель через своих адвокатов Сергея Голубка и Марию Эйсмонт объясняет, что обживает ИК-2 во Владимирской области, потому что решения Конституционного суда не уважают: Котов как Дадин, а значит безгрешен.

Ильдар Дадин стал первым осуждённым за неоднократные нарушения на митингах. В 2016 году он получил 2,5 года колонии, пожаловался в КС и услышал заветное «дело подлежит пересмотру». Правда, статью 212.1 вычеркнуть из Уголовного кодекса не вышло – её признали нужной и конституционной. Судья Сергей Князев тогда просил смотреть на перспективу: Дадин безобиден, но мерить по нему всех активистов не следует. К примеру, уголовная ответственность за митинги придётся как нельзя кстати, если десятки тысяч активистов начнут водить хороводы вокруг атомной электростанции.

Норма осталась в силе, но в КС объяснили, почему ошиблись с Дадиным и как не наступить на те же грабли. Так, сам по себе административный рецидивизм – не повод переключаться на УК. Примерять статью 212.1 можно только после третьего вступившего в силу решения суда о нарушении КоАП. При этом реальный срок следует назначать не каждому, а только тем, чьё поведение «содержало реальную угрозу гражданам, общественному порядку или безопасности» или тем, кого, по мнению суда, без изоляции не исправить.





Рекомендации изложены в постановлении и осторожны. Впрочем, обязанности исполнять их это не снимает. А вот прописывать в Уголовном кодексе уже не обязательно – решение робко оставлено на откуп законодателям. Представители Котова уверены, что зря, и именно это позволило 5 сентября Тверской райсуд Москвы приговорил программиста к четырём годам общего режима. Апелляция согласилась.

Юристы настаивают, что с Котовым пошли по сценарию Дадина: активист был безвреден, а в судах не учли позицию КС и смотрели только в текст статьи, где состав – серийные нарушения на митингах. «Умаляют общеобязательность судебных актов Конституционного суда», – подчёркивается в жалобе.

Впрочем, совсем без внимания постановление не осталось. Согласно приговору, следователи, а затем и суд, то ли подстраховались, то ли запутались в тонкостях формулировок органа конституционного надзора. Исполнили как смогли.

Котову вменили участие в четырёх несогласованных акциях и призыв через «Фейсбук» на ещё одну. Опасность следователи нашли в каждом случае. К примеру, 2 марта во время акции у МГУ активист «создавал реальную угрозу конституционно охраняемым ценностям» лозунгами и призывами к противоправному. 13 мая после акции у здания ФСБ он занимался тем же, 12 июня на шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова он расширил арсенал, мешая транспорту, пешеходам и туристам, которые не могли пробиться к достопримечательностям в День России. 10 августа Котов продолжил «создавать угрозу» на митинге за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, где и был задержан.

Передышку, которую активисты получили после Дадина, закончили жёстко: Котова отправили уже не под домашний арест, а в СИЗО. Его опасность подтвердили свидетели-полицейские. Суд прислушался и заключил, что такого без реального наказания не исправить.

КС просят наконец разобраться с нормой, которая позволяет отправлять в колонию на третье нарушение административного законодательства. Если жалобу примут и согласятся с заявителем, то едва ли дело обойдётся осторожными растолкованиями.

В своих постановлениях Конституционный суд неоднократно указывал, что выявленный им правовой смысл должен учитываться. Обратное даёт право признать неконституционной норму, в которой до этого не видели противоречий.





Принимать или не принимать жалобу Котова, решат после проверки. Кроме неё по «дадинской статье» в КС зарегистрировано ходатайство от уполномоченного по правам человека. Татьяна Москалькова просит разъяснить постановление по статье 212.1 УК.

Татьяна Ципуштанова,

Мария Карпенко,

«Фонтанка.ру»