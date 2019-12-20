Brexit будет! Британский парламент поддержал законопроект по выходу из ЕС

Парламент Великобритании во втором чтении одобрил законопроект, дающий возможность завершить процедуру Brexit до 31 января следующего года.

«Депутаты 358 голосами против 234 приняли законопроект о Brexit», – об этом 20 декабря сообщает газета The Guardian.

Премьер-министр Борис Джонсон, партия которого завладела большинством в парламенте, назвал результаты второго чтения «победой с приемлемым перевесом».

Накануне королева Елизавета II также поддержала планы премьера выйти из союза до 31 января 2020-го.





Напомним, что Борис Джонсон и ранее обещал завершить Brexit до конца января 2020-го, если его партия тори получит большинство на декабрьских выборах. Ранее ЕС согласился отсрочить Brexit до 31 января 2020 года. Эта отсрочка стала уже третьей. Сначала срок передвинули на конец весны, затем следующей контрольной датой стало 31 октября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хотел покинуть Союз до зимы без новой отсрочки от ЕС, однако процесс притормозила палата общин, отклонившая проект соглашения по Brexit. После этого Джонсон был вынужден обратиться к еврочиновникам.

Политический кризис в королевстве продолжается с 2016 года, когда в результате референдума 23 июня за выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9% участников плебисцита.