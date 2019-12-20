Дело о потерянных вагонах. Компания Тайчера судится с бывшим гендиректором из-за активов на 2,3 млрд

Петербуржец Алексей Тайчер купил лизинговую компанию «Трансфин-М» и недосчитался в ней тысячи вагонов. Подозрения пали на бывшего директора компании.

Сафрон Голиков/Коммерсантъ

Лизинговая компания «Трансфин-М», недавно купленная петербуржцем Алексеем Тайчером, объявила о создании совместно с Внешэкономбанком одного из крупнейших в стране железнодорожных операторов. Как стало известно «Фонтанке», в объединенной компании могло бы быть на тысячу вагонов больше, но бывшее руководство «Трансфин-М» продало их на сомнительных условиях. Теперь правоохранительные органы видят в экс-директоре компании Дмитрии Зотове мошенника в особо крупном размере.

Как рассказали «Фонтанке» участники рынка, общая стоимость уехавших на спорных условиях из «Трансфин-М» вагонов составляет 2,3 млрд рублей. Их новые владельцы называют уголовное дело сфабрикованным. Сделка состоялась еще летом 2018 года – до перехода «Трансфин-М» под контроль Алексея Тайчера. И, знакомясь со своими новыми активами, он якобы и возмутился кабальными условиями контракта, по которому убытки «Трансфин-М» могут достигать 400 млн рублей.

На железнодорожном рынке спор «Трансфин-М» с бывшим директором не является новостью. Некоторых лизингополучателей уже приглашали для беседы в следственные органы. Например, вопросы в рамках дела о выводе активов задавали гендиректору компании «Максима Логистик» Николаю Фалину. Суть уголовного дела в разговоре «Фонтанкой» собеседник передал так: «Он [Зотов], пока работал в лизинговой компании «Трансфин-М», вывел в своих интересах ряд активов из компании, которые теперь фирма очень хочет вернуть обратно».

Николай Фалин подтвердил, что ущерб измеряется сотнями миллионов рублей, а Зотов «сбежал за границу еще в августе и возвращаться не торопится». «Суд определяет виновность человека, но с бытовой точки зрения и я, и большинство других участников рынка сходимся на том, что сколько веревочка ни вейся, конец все равно один», – заявил бизнесмен на вопрос об участии Зотова в сомнительной сделке.





Фирма с сюрпризом

Одна из крупнейших лизинговых компаний России ПАО «Трансфин-М» (ТФМ) 18 декабря завершила сделку по продаже 25% акций железнодорожного оператора ООО «Атлант» (входит в ТФМ) госкорпорации ВЭБ.РФ. Как сообщили в пресс-службе ТФМ, партнеры решили создать единого железнодорожного оператора. ВЭБ.РФ планирует в рамках сделки передать «Атланту» около 40 тыс. грузовых вагонов, что увеличит парк последнего до 75 тыс. единиц подвижного состава.

«Трансфин-М», выручка которой в 2018 году составила 51 млрд рублей, на новые рельсы поставил сменившийся недавно владелец. Как писали СМИ, в ноябре 2019 года 100% компании у НПФ «Благосостояние» выкупило АО «ТФМ-Гарант», принадлежащее петербуржцу Алексею Тайчеру, бывшему гендиректору Федеральной грузовой компании (ФГК). Сделку оценили в 32,6 млрд рублей.

Алексей Тайчер начинал свой путь железнодорожного менеджера в петербургском «Евросибе». Взлет карьеры пришелся на период работы в РЖД вице-президентом Салмана Бабаева. С его детьми у Тайчера был совместный бизнес. Однако затем петербуржец, похоже, стал вполне самостоятельной фигурой, возглавив Федеральную грузовую компанию, «дочку» РЖД.

Еще до того, как «Трансфин-М» перешла к новому владельцу, пост ее генерального директора покинул Дмитрий Зотов. В его профдосье внушительно выглядит должность гендиректора «Сбербанк Лизинга», которую тот занимал с 2009 по 2011 год. Управленца назначили руководителем «Трансфин-М» в 2013 году. Как стало известно «Фонтанке», во второй половине 2019 года Зотов стал обвиняемым по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие считает, что он на посту гендиректора «Трансфин-М» организовал сделку по продаже активов компании, подделав необходимые для этого процедуры и документы. В «Трансфин-М» на вопросы «Фонтанки» об этом деле не ответили.

Вагончик тронулся

Источник «Фонтанки», знакомый с материалами уголовного дела, сообщил, что схема преступления могла выглядеть так: Зотов вместе с неустановленными лицами обошли административные процедуры, утвержденные советом директоров «Трансфин-М», передали вагоны в наем ООО «ИнвестАктив». По условиям договоров новому владельцу было предоставлено право выкупа активов по заниженной цене, которым тот и воспользовался в июле 2018 года. Разница между реальной ценой и ценой выкупа как раз и могла составлять 400 млн рублей.





По данным источника «Фонтанки», против опального топ-менеджера возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества – уже по результатам служебной проверки, а в августе 2019 года полиция провела обыски в подмосковном доме Зотова. Но его самого застать не удалось. По мнению участников транспортного рынка, он мог улетел за границу. Заданные ему корреспондентом «Фонтанки» вопросы ушли в воздух: телефоны отключены, в мессенджерах он не отреагировал на сообщения, хотя есть отметка о том, что адресат получил и прочитал написанное.

Однако редакции удалось найти того, кто заступился за опального экс-менеджера. «Дело сфальсифицировано, и оно ложное. Там была абсолютно стандартная сделка для лизинга, и мотивов для того, чтобы заводить уголовное дело, там нет. Всем известно, что это заказное дело», – сообщила бывший гендиректор «ИнвестАктива» Татьяна Никифорова.

По данным СПАРК, Никифоровой принадлежит убыточная компания «ЕВРОСИБ ЦЕНТР» с выручкой за 2018 год в 206 млн рублей и одна сотая доля «ИнвестАктива» (выручка – 637 млн рублей). Оставшиеся доли компании, к которой перешли от «Трансфин-М» спорные вагоны, сейчас записаны на кипрскую компанию. Такая структура собственников закреплена в ЕГРЮЛ с 26 января 2018 года. До этого 100% фирмы контролировал Дмитрий Максимович – он стал владельцем «ИнвестАктива» 5 декабря 2017 года, за день до того, как сменил Никифорову на посту гендиректора. По мнению участников транспортного рынка, он также покинул Россию.

Евгения Горбунова,

«Фонтанка.ру»