Не продается, но делится. Авиакомпания «Россия» впервые заплатит Петербургу дивиденды в полмиллиарда рублей

Беспрецедентная выплата может быть «отступными» за отказ властей Северной столицы от продажи акций перевозчика. Новых рейсов из Пулково в такой ситуации эксперты не ждут.

Павел Каравашкин/"Фонтнака.ру"/Архив

Решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров авиакомпании «Россия». Об этом «Фонтанке» стало известно 20 декабря. Всего между собственниками было распределено 1,7 млрд рублей прибыли. По данным СПАРК, собственниками авиакомпании являются ПАО «Аэрофлот» (75% минус одна акция) и правительство Санкт-Петербурга (25% плюс одна акция). Соответственно, крупнейший перевозчик получил 1,3 млрд рублей, заработанных «дочкой», тогда как Смольный — 415 млн рублей.

Экономический вице-губернатор Петербурга Евгений Елин подтвердил «Фонтанке», что знает о таком решении собрания акционеров. По его словам, речь идет о прибыли «России» за девять месяцев 2019 года. Была ли распределена вся сумма или ее часть (к примеру, сам «Аэрофлот» поделился с акционерами по итогам 2018 года 50% прибыли), чиновник не уточнил.

Город впервые получит доход от принадлежащих ему акций перевозчика, подтвердили в комитете имущественных отношений. Сумма составит «чуть менее полумиллиарда» рублей, сказал глава ведомства Валерий Калугин.

На запрос «Фонтанки» в пресс-службе «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» на момент публикации не ответили. Финансовые результаты «России» за девять месяцев не публиковались. По данным СПАРК, в 2018 году выручка АО составила 114 млрд рублей, убыток от продаж — 1,7 млрд рублей. При этом чистая прибыль благодаря «прочим доходам» составила те же 1,7 млрд рублей.





Решение поделиться прибылью с Петербургом совпало по времени с отказом Смольного от продажи принадлежащих ему акций «России». Как сообщала «Фонтанка», впервые о такой возможности чиновники задумались летом 2019 года. Не являясь контролирующим акционером, город не может влиять на хозяйственную деятельность предприятия. Продажа пакетов принесла бы бюджету дополнительные доходы, говорилось в пояснительной записке. За пакет в 25% плюс одна акция город хотел получить 1,8 млрд рублей.

По словам участников рынка, такое решение зрело с тех пор, как «Аэрофлот» лишил «дочку» права самостоятельно определять маршрутную и тарифную политику, сосредоточив все управление в Москве. В 2016 году комитет по транспорту Смольного даже пожаловался в Минтранс на то, что стратегия развития авиакомпании не предусматривает развития хаба в Петербурге и не включает расширения географии полетов. Это негативно влияет на развитие крупных инвестпроектов в Северной столице, в том числе на запуск аэроэкспресса.

Включить ценные бумаги «России» в программу приватизации предполагалось еще в 2019 году, потом намерение было отложено на 2020 год. Но в итоговый проект документа акции «России» не попали.

По словам Валерия Калугина, Смольный анализировал продажу всех непрофильных активов. «Был проведен ряд совещаний и обсуждений, в том числе с транспортным блоком Смольного и руководством авиакомпании. В результате было принято коллегиальное решение, что сейчас целесообразнее сохранить участие города», – сказал он. «Россия» сама выступила с инициативой о выплате Петербургу дивидендов, утверждают в Смольном. Город рассчитывает, что такая практика будет ежегодной.

При этом решение не продавать акции не является окончательным, говорит Евгений Елин. «Мы договорились, что начнем взаимодействие, а там посмотрим, получится или нет», – сказал он. Смольный по-прежнему заинтересован в том, чтобы «Россия» расширяла присутствие в Пулково, и сейчас ждет от «Аэрофлота» долгосрочную программу развития «дочки».

Авиакомпания «Россия» — третий по пассажиропотоку перевозчик в стране и крупнейший игрок, работающий в аэропорту Пулково. В 2018 году на нее пришлось 30% от всего пассажиропотока воздушной гавани (около 5,5 млн человек). В стратегии развития, опубликованной «Аэрофлотом» в 2018 году, говорится о желании почти втрое увеличить региональные перевозки «России» — с 7 миллионов пассажиров в 2017 году до 19 миллионов в 2023-м. Но усиления присутствия авиакомпании в Северной столице не значится: вместо этого планируются три новые региональные базы — в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске, а также международный хаб в Красноярске.

Ранее эксперты называли наиболее вероятным покупателем акций «России» сам «Аэрофлот». Но перевозчик может быть заинтересован в том, чтобы сохранить город в качестве партнера, считает директор агентства INFOLine Иван Федяков. Имея общие бизнес-интересы, легче добиться помощи властей в развитии транспортной инфраструктуры. Также Смольный может выступать арбитром в спорах компании с руководством воздушной гавани. Так, ранее оператор Пулково доначислил «России» сервисные платежи и заявил, что может прекратить обслуживание, если долг не погасят.





С одной стороны, выплата дивидендов — это дополнительный доход для города. Но обратная сторона медали состоит в том, что прибыль перевозчика не будет направлена в его развитие. А значит, ожидать пополнения парка самолетов, расширения маршрутной сети и создания в Петербурге вожделенного хаба вряд ли приходится. «Фактически авиакомпания «Россия» убыточна. Изменение дивидендной политики может означать, что основной акционер не видит смысла вкладываться в развитие, поскольку не ожидает возврата инвестиций», – считает Иван Федяков.

Сам «Аэрофлот», который по итогам трех кварталов 2019 года показал чистую прибыль в 20 млрд рублей, тоже может столкнуться с финансовыми сложностями. Ранее участники авиационного рынка заявили о финансовых проблемах из-за подорожания авиатоплива и попросили у правительства компенсаций. Минтранс предложил выдать авиакомпаниям субсидии в размере 22,5 млрд рублей, но решение перенесено на 2020 год. Если отрасли не удастся договориться с чиновниками, перевозчикам придется повышать цены и терять пассажиров или нести убытки. В этом случае перспектива получения Смольным дивидендов в следующем году пока неочевидна.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»