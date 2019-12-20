Эксперты ГК «Полис Групп»: Цены на жилье при проектном финансировании будут расти медленнее

ГК «Полис Групп»

Динамика роста цен на новостройки при новой схеме финансирования строительства объектов с использованием эскроу-счетов замедлится. Об этом рассказала директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.

По словам эксперта, при проектном финансировании схема продаж квартир в новостройках не изменилась: цена квадратного метра как и раньше увеличивается по мере изменения строительного цикла: чем выше готовность дома, тем выше цена.

«Однако сейчас, в связи с затратами застройщика на обслуживание эскроу-счетов и рисками, которые закладывает банк-агент при расчете кредитования стройки, мы вышли на новый уровень цен. Если раньше, например, мы начинали продавать квартиры в наших проектах от 60 тыс. руб. за кв. м и далее, по мере строительства дома, цена увеличивалась до 80 тыс. руб., то сейчас на проект с похожими характеристиками стартовая цена изначально на 12-13% выше», - рассказала Ольга Ульянова.

Впрочем, при проектном финансировании динамика роста цены на протяжении всего строительного цикла будет меньше, чем при старой схеме.

«Это связано с тем, что сейчас, выстраивая тактику продаж, мы вынуждены ориентироваться на требования банков. Если раньше застройщик был заинтересован в том, чтобы продавать как можно больше на начальном этапе строительства, то сейчас финансовая схема реализации проекта – сколько квартир и на каком этапе строительства мы продаем – четко регламентирована банком. В частности, существенный объем приходится на конечные стадии строительства. Динамика роста цены при таком раскладе будет ниже», – рассказала Ольга Ульянова.

Напомним, с 1 июля 2019 года все новые проекты жилищного строительства реализуются на принципах проектного финансирования. Теперь застройщики могут привлекать деньги дольщиков только с применением эскроу-счетов, на которых эти средства будут аккумулироваться до ввода объекта в эксплуатацию, а банки – осуществлять банковское сопровождение жилищных строительных проектов.

ГК «Полис Групп» одной из первых вывела на рынок проект по новой схеме – ЖК «Мой мир» в Мурино. Проект включает 3 жилых корпуса от 15 до 19 этажей общей площадью более 83 000 кв. м и 5 000 кв. м коммерческих площадей.

В одном из корпусов разместится детский сад на 100 мест и поликлиника. В новом проекте представлено 3 265 квартир – от студий до 3-комнатных «евро». Завершение строительства жилого комплекса запланировано на 4 квартал 2022 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Мой мир" – застройщик ООО "МУРИНО 117", проектная декларация на сайте наш.дом.рф