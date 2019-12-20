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Бизнес-трибуна
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20.12.2019 17:45
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Пять причин доверить сдачу квартиры профессионалам

Самостоятельная сдача жилья в аренду требует немало сил и времени: необходимо обставить квартиру, разместить объявления, провести множество показов, выбрать съемщика, подписать договор. В декабре «Петербургская Недвижимость» запустила новое направление «ПН-Аренда»: для тех, кто хочет получать регулярный пассивный доход и не тратить на это силы и время. Представляем пять главных преимуществ этого сервиса.

Пять причин доверить сдачу квартиры профессионалам

«Петербургская Недвижимость»

Возможность легко подготовить квартиру 

Для жилья под сдачу лучше всего подойдет меблировка хорошего качества, с нейтральным дизайном и по доступной цене. Именно такие варианты предлагают клиентам, которые обратились в сервис «ПН-Аренда». 

Партнер предложения — «Первая мебельная фабрика». Комплекты изготавливаются за 21 рабочий день и по индивидуальным замерам. Доставка, подъем на этаж, сборка и установка — бесплатны.

Комплект для студии можно приобрести от 150 тысяч рублей, для однокомнатной квартиры — от 220 тысяч рублей, а для двухкомнатной — от 290 тысяч рублей. В комплект включена не только мебель, но и самая необходимая техника: к примеру, для однокомнатной квартиры предусмотрены духовой шкаф, варочная поверхность и вытяжка. 

На выбор представлены варианты меблировки с серыми, белыми, красными, синими, желтыми, зелеными и оранжевыми фасадами.  

«Петербургская Недвижимость»
«Петербургская Недвижимость»

Спокойствие и отсутствие звонков 

Поиск арендатора — это ежедневные звонки, общение и переговоры, которые могут утомлять. Кроме того, владельцев квартир часто беспокоят агенты-частники, предлагающие свои услуги. 

Сервис «ПН-Аренда» позволяет найти арендатора квартиры без такого беспокойства. «Петербургская Недвижимость» проведет профессиональную фотосъемку квартиры, составит подробное объявление и опубликует его в специальном разделе на spbrealty.ru и на сайтах-агрегаторах.  

Экономия времени

Менеджеры «Петербургской Недвижимости» возьмут на себя встречи с арендаторами и будут показывать квартиру в любое время с 9 до 20 часов. Собственнику не придется тратить на это свое время. 


Владелец может присутствовать на подписании договора аренды: например, если хочет познакомиться со съемщиком. Если у него нет на это времени и желания, документы подписывает менеджер и присылает собственнику с курьером. Эта опция особенно удобна для региональных клиентов, которые инвестируют в квартиры в Петербурге. 

Проверенные арендаторы

Тому, кто сдает квартиру самостоятельно, бывает непросто оценить ответственность потенциального арендатора. «Петербургская Недвижимость» проверяет их с помощью собственной службы безопасности.

Кроме того, компания выбирает арендаторов исходя из пожеланий владельца: клиенты могут указать максимально допустимое количество жильцов, разрешение или запрет на кошек и собак и так далее.  

www.shutterstock.com
www.shutterstock.com

Напоминания о сроках

Самостоятельная сдача квартиры — это необходимость отслеживать даты платежей и окончания договора с арендатором. Клиентам сервиса «ПН-Аренда» об этом напомнят менеджеры: за несколько дней до нужного дня и владельцу, и съемщику придет SMS с уведомлением.

Услуги «ПН-Аренда» доступны собственникам квартир в жилых комплексах от Setl Group. Воспользоваться можно в любой момент после подписания акта приема-передачи.

Покупка квартиры — надежный способ сохранить и приумножить средства. «Петербургская Недвижимость» постоянно работает над тем, чтобы клиентам было как можно проще становиться инвесторами и получать прибыль.  

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

 

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