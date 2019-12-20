Суд отменил итоги ручного пересчета в МО «Остров Декабристов». Два депутата могут потерять кресла

Судья Василеостровского районного суда Лилия Чекрий 20 декабря отменила итоги ручного пересчета результатов выборов муниципальных депутатов в МО «Остров Декабристов» по шести избирательным участкам. В случае если решение вступит в силу, состав депутатов поменяется, в совет войдут два яблочника. Об этом «Фонтанке» 20 декабря сообщил член Горизбиркома Петербурга с правом совещательного голоса от «Яблока» Виктор Воробьев.

Суд рассмотрел объединенное дело по искам кандидатов от «Яблока» Александры Лобовиковой, Алексея Захарова и самовыдвиженца Григория Березкина. Отмена касается УИКов №170, 171, 172, 173, 175 и 179, которые были оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБами), представляющих собой автоматизированные урны. В день выборов на части бланков обнаружили типографский брак — едва заметную точку в «окошке» напротив фамилии одного из кандидатов.

Во время ручного пересчета наблюдатели заметили, что на части бюллетеней встречается одинаковая отметка — галочка — в пользу кандидата от «Единой России» Ольги Погосян, директора по развитию УК «Возрождение». При этом в рамках одного бюллетеня отметки различались и были проставлены разными чернилами. В итоге результат единоросски улучшился в два раза.

По словам Воробьева, в случае если решение суда вступит в силу, в совет проходят два кандидата от «Яблока» – Алексей Захаров и Наталия Невзорова, а общее количество яблочников в МО возрастет до пяти человек. В свою очередь, депутатские кресла потеряют депутат от ЛДПР Анастасия Давыдова и Ольга Погосян. Последняя, напомним, была избрана замглавы совета в октябре. На заседании тогда присутствовали шестеро депутатов, хотя устав МО требует, чтобы в зале находились не менее семерых народных избранников.



