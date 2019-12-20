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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
23.12.2019 11:00
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Программа «Семейная ипотека» поддержит покупателей

Ипотека сегодня выступает одним из главных помощников и стимуляторов жилищного рынка. Государство разработало множество мер поддержки покупателей, особенно семейных. Теперь вопрос расширения жилья для семьи с детьми можно решить с помощью программы «Семейная ипотека», по которой предлагаются сегодня одни из самых низких ипотечных ставок – от 4,5% годовых.

Программа «Семейная ипотека» поддержит покупателей

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

С программой уже работают ведущие банки и застройщики, в том числе и компания «Строительный трест».

В рамках этой программы семьи с двумя и более детьми, в которых второй или последующий ребенок родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, имеют право на ипотеку по льготной ставке или на рефинансирование уже имеющегося кредита на более выгодных условиях. С апреля этого года ограничение на период льготной ипотечной ставки в 3-5 лет было отменено, и теперь она действует на весь период кредитования. Таким образом, льготная ипотека становится еще доступнее.

Условия программы работают только при покупке жилья на первичном рынке у застройщика. Что касается рефинансирования имеющейся ипотеки, то под условия программы попадают и договоры, оформленные и раньше 2018 года. По льготной ставке можно рефинансировать даже ипотечный кредит, по которому уже менялись условия, кроме цели кредита. Например, если после рождения ребенка семья уже воспользовалась правом на снижение ставки, она может еще раз подать заявку в банк на рефинансирование с продлением ставки до конца действия договора.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

В компании «Строительный трест» в рамках «Семейной ипотеки» можно приобрести квартиры во всех строящихся жилых комплексах: ЖК NEWПИТЕР (8, 9, 10 лоты), ЖК «Архитектор», ЖК «Капитал (7-21 лот), ЖК «Новое Купчино». По итогам уходящего года у «Строительного треста» доля сделок по «семейной ипотеки» составляет порядка 5%, а по предварительным данным за декабрь – доля таких сделок возросла до 10% от общего числа ипотечных договоров.

При этом банки активно продолжают развивать программу, а граждане все чаще решают расширить семью и завести второго, третьего и последующих детей. Только за этот год условия стали выгоднее – если в апреле ставки по «семейной ипотеке» начинались от 6% годовых, то сегодня банки уже предлагают одни из самых низких ставок за всю историю рынка в рамках партнерских программ.

Например, ставка в рамках данной программы в «Газпромбанк» составляет от 4,5% годовых. Первоначальный взнос – от 20%, сумма кредита от 100 тыс рублей до 12 млн рублей. Срок кредитования от 1 года до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.gazprombank.ru

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Отдельно развивается программа семейной ипотеки для военнослужащих, позволяющая получить оптимальное предложение по сумме кредита и процентной ставке. Например, банк ДОМ.РФ объединил две ипотечных программы – «Военную» и «Семейную» ипотеку», чтобы предоставить семейным военнослужащим выгодные условия кредитования от 4,9% годовых. Чтобы получить этот кредит, во-первых, нужно быть участником накопительно-ипотечной системы военнослужащих (НИС). Суть в том, что начиная с четвертого года службы ежегодно на счет военнослужащего переводится определенная сумма из бюджета, за счет которой покрывается ипотечный кредит. А во-вторых, в рамках условий «Семейной ипотеки» нужно в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021 года стать родителем второго или последующего ребенка. Минимальный первоначальный взнос для вступления в программу – от 20%, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 4 млн рублей.  Срок кредитования – от 3 лет по последнее число календарного месяца, в котором заканчивается срок ЦЖЗ в соответствии со свидетельством о праве участника НИС на получение средств ЦЖЗ. Уже действующие участники программы «Военная ипотека», подпадающие под условия «Семейной ипотеки», могут рефинансировать кредит под те же 4,9%. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://domrfbank.ru/mortgage/programs/

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

АО «Банк ДОМ.РФ» Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года


Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

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