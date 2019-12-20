«Мы никогда не забудем подвига наших отцов». Путин в Петербурге прочитал часовую лекцию о Второй мировой войне для лидеров СНГ

Президент России Владимир Путин почти час критиковал резолюцию ЕС по поводу Второй мировой войны, рассказывал свое видение истории, демонстрировал архивные документы, а также повторил, что хочет написать статью по этой теме.

«Мы никогда не забудем подвига наших отцов. И хотелось бы, чтобы наши коллеги на Западе имели это в виду», – так 20 декабря Владимир Путин завершил свое выступление во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

По его словам, важно говорить о том, что действительно предшествовало Второй мировой войне. Он отметил, что резолюция Европарламента – это искажение истории и попытка возложить на СССР вину за конфликт. Путин заверил, что в российских архивах находится множество документов той эпохи, которые говорят о желании западных стран перекроить Европу по своим лекалам. В частности, в своей речи он большое внимание уделил «мюнхенскому сговору» между властями Великобритании, Франции, Италии и гитлеровской Германии.

Президент РФ также остановился на роли Польши, которая не скрывала своего желания поучаствовать в разделе Чехословакии. Он напомнил, что польское руководство было не против планов Адольфа Гитлера «выслать евреев из европейских стран в «колонии» в Африку».





В конце своей лекции Путин ещё раз заверил, что хочет написать статью об этом периоде истории. Он также обратился к лидерам стран СНГ, напомнив, что граждане их республик принимали участие в войне. Накануне в Москве во время ежегодной большой пресс-конференции Путин также сказал, что напишет статью по этой тематике.

Это не первый раз, когда президент России комментирует резолюцию ЕС по поводу Второй мировой войны, которая была принята в сентябре. Так, 11 декабря Путин назвал этот документ «беспардонной ложью». Тогда же он пообещал продолжить обнародовать документы того времени, чтобы донести правду. К этому вопросу он вернулся и во время своей пресс-конференции 19 декабря.

Напомним, что ВЕЭС – это высший наднациональный орган Евразийского экономического союза, который был создан в 2015 году на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Следующее заседание запланировано на май 2020 года в Минске, так как председателем организации станет Белоруссия.