Нештрафуемый порог превышения скорости хотят снизить вдвое. Сначала экспериментально

В России собираются снижать нештрафуемый порог превышения скорости с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч. Инициативу поддержала правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Но вводить норму предлагается постепенно.

Как сообщил журналистам 20 декабря вице-премьер Максим Акимов, в ходе заседания комиссии было рассмотрено несколько вариантов ужесточения ответственности за превышение скорости, в том числе повышение штрафов и снижение нештрафуемого порога, передает ТАСС. «Ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным», нет настолько большого нештрафуемого порога превышения скорости, заявил чиновник.

По словам вице-премьера, препятствий для снижения нештрафуемого порога нет ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации, передает РИА Новости. Но делать это предлагается аккуратно – в режиме пилотных зон. «Возможно, если мы будем поддержаны, мы внесем предложения о том, что такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо миллионникам, либо столицам субъектов Федерации, а может быть, всем городским поселениям право понижать такой скоростной порог для отдельных скоростных режимов», – отметил Акимов.

Подсчеты показывают, что нововведение только в городах позволит спасти более 1,8 тысячи людских жизней, заявил вице-премьер. Все необходимые законодательные решения рассчитывают принять в чтение 2020 года.

«В отношении всей конструкции – мы не достигнем показателей указа, если мы эти меры не реализуем в отношении всей страны довольно быстро – то есть, условно, до 2022–2023 года», – добавил Акимов.



