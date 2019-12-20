Сестрорецк затопило из-за перекоса волны и ледяного затора. Всю шугу с залива сдуло в Курортный район

Потоп в городе Сестрорецке и на территории пляжа «Дюны» образовался из-за того, что из берегов вышла река Малая Сестра. Последнюю заблокировал лед.

Как рассказал 20 декабря на пресс-конференции по итогам наводнения начальник отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района Петербурга Виктор Гудалин, больше всего пострадали Ручейная улица в Александровской, пляж неподалеку от санатория «Дюны» и парк «Дубки» в центре Сестрорецка. Во время наводнения северо-западный ветер пригнал на этот берег Финского залива весь лед, который образовался с начала зимнего сезона, он быстро забил устье реки Малая Сестра, и она начала выходить из берегов. Ленводхоз закрыл плотину водохранилища «Сестрорецкий разлив», что помогло уровень воды снизить. К часу дня 20 декабря вода спала, в настоящее время коммунальщики продолжают разбирать завалы льда – местами на пляже торосы достигают высоты в четыре метра.

Также во время наводнения, сообщил Гудалин, в городе упало три дерева, они повредили провода, электроснабжение в настоящее время восстановлено.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов добавил, что Сестрорецк в ночь наводнения попал в зону, где сосредоточились несколько факторов: ветер дул гораздо сильнее в южных районах, из-за чего случился перекос волны. Так, ближе к Бронке уровень воды едва пересек отметку в два метра, а самые высокие показатели были как раз ближе к Горской.

В целом синоптик отметил, что циклон прошел над городом «компактно и быстро». Как сообщалось ранее, льда на Финском заливе после наводнения не осталось, весь он оказался на берегу в Курортном районе. Фото и видео затопленного Сестрорецка можно посмотреть здесь.



