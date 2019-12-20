Недвижимость
Компания «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию ЖК «Балканы»
«Лидер Групп»
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Балканы» на Бухарестской улице.
Название жилого комплекса пронизано позитивной энергетикой солнечных Балкан и отражает традиционный подход к топонимике всего района, многие улицы которого носят имена европейских столиц и других примечательных мест Европы. Изящно устремленный ввысь 26-этажный ЖК «Балканы» стал настоящей архитектурной доминантой. Прямолинейность, строгость пропорций, благородный, но не чрезмерный декор, а также утонченная цветовая гамма делают новый жилой комплекс уникальным образцом современной архитектуры.
ЖК «Балканы» построен по кирпично-монолитной технологии. Проектом предусмотрены современные системы жизнеобеспечения комплекса. Дизайнерская отделка холлов порадует высоким качеством материалов, индивидуальностью и творческим подходом к интерьерным решениям. В доме установлены бесшумные лифты со спуском в паркинг от надежного европейского производителя. В каждой парадной предусмотрена колясочная.
ЖК «Балканы» отличают хорошо продуманные планировочные решения, позволяющие максимально комфортно обустроить личное пространство как в небольшой студии, так и в трехкомнатной квартире. Настоящей архитектурной изюминкой дома является 26-й этаж. Высота потолков здесь 3,19 м. Квартиры оборудованы французскими балконами и большими окнами в пол, дающими еще больше света, простора и красоты.
ЖК «Балканы» расположен в районе с развитой инфраструктурой. Одним из главных преимуществ является близость к Загребскому бульвару, вдоль которого тянется обширная зеленая зона. Недавно открыта новая станция метро «Дунайская». Также хорошо развита сеть наземного транспорта: удобный въезд на КАД через Софийскую улицу позволяет без труда добираться в любую точку города.
Подробнее об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).
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Справка о компании «Лидер Групп»
ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/