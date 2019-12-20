Компания «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию ЖК «Балканы»

«Лидер Групп»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Балканы» на Бухарестской улице.

Название жилого комплекса пронизано позитивной энергетикой солнечных Балкан и отражает традиционный подход к топонимике всего района, многие улицы которого носят имена европейских столиц и других примечательных мест Европы. Изящно устремленный ввысь 26-этажный ЖК «Балканы» стал настоящей архитектурной доминантой. Прямолинейность, строгость пропорций, благородный, но не чрезмерный декор, а также утонченная цветовая гамма делают новый жилой комплекс уникальным образцом современной архитектуры.

ЖК «Балканы» построен по кирпично-монолитной технологии. Проектом предусмотрены современные системы жизнеобеспечения комплекса. Дизайнерская отделка холлов порадует высоким качеством материалов, индивидуальностью и творческим подходом к интерьерным решениям. В доме установлены бесшумные лифты со спуском в паркинг от надежного европейского производителя. В каждой парадной предусмотрена колясочная.

ЖК «Балканы» отличают хорошо продуманные планировочные решения, позволяющие максимально комфортно обустроить личное пространство как в небольшой студии, так и в трехкомнатной квартире. Настоящей архитектурной изюминкой дома является 26-й этаж. Высота потолков здесь 3,19 м. Квартиры оборудованы французскими балконами и большими окнами в пол, дающими еще больше света, простора и красоты.

ЖК «Балканы» расположен в районе с развитой инфраструктурой. Одним из главных преимуществ является близость к Загребскому бульвару, вдоль которого тянется обширная зеленая зона. Недавно открыта новая станция метро «Дунайская». Также хорошо развита сеть наземного транспорта: удобный въезд на КАД через Софийскую улицу позволяет без труда добираться в любую точку города.

Подробнее об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online сервисом и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

Официальный сайт

Вконтакте

Instagram

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/