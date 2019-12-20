«Петербургская Недвижимость» открыла новое представительство в Выборгском районе

«Петербургская Недвижимость»

Компания приглашает клиентов в представительство на территории ЖК бизнес-класса Svetlana Park, который строится на Манчестерской улице.

Представительство открыто ежедневно с 10 до 20 часов. Здесь можно получить информацию обо всех жилых комплексах, которые реализует компания, подобрать квартиру и ипотечную программу, узнать об актуальных акциях и скидках.

Жилой комплекс Svetlana Park от Setl Group находится в исторической части Выборгского района, рядом с парком Сосновка и в 15 минутах ходьбы от метро «Удельная». Проект объединяет два дома, которые образуют уютные закрытые дворы. Здесь расположится дендропарк с разными видами цветов и кустарников, дизайнерскими перголами, светильниками и местами для отдыха.

Сейчас у «Петербургской Недвижимости» открыто девять офисов, четыре консультационных пункта в торговых центрах и 25 представительств на строящихся объектах. Большинство из них расположены в пешей доступности от метро. Все это дает клиентам возможность выбирать наиболее удобную локацию.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»