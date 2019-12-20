Вечерний час пик пришёл в Петербург раньше, чем начался вечер. На Невском проспекте – 10-балльная пробка
Уже к 16:30 в Петербурге в пятницу, 20 декабря, дороги загрузило до «красных» 7 баллов, а к 17 часам – до 8 баллов. Обычно 7–8 баллов общая загруженность достигает часам к шести вечера, и «восьмёрка» бывает нечасто: в декабре она фиксировалась только шесть раз (3, 5, 6, 13, 17 и 19 декабря).
Самая сложная ситуация, судя по «Яндекс.Навигатору», в центре города. В 16:51 «Яндекс.Пробки» зафиксировали неожиданно плотное движение на Невском проспекте к Дворцовой площади – 10 баллов, что на 3 балла выше обычного.
Днём средняя загруженность дорог Петербурга составила 5 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера и чем обычно. Все крупнейшие сегодняшние пробки – дневные, хотя обычно превалируют утренние и на КАД или на въездных магистралях (сегодня утром как раз было свободнее обычного):
- 13:20, внутренняя сторона КАД, 9 км, от поста ГИБДД до Дачного проспекта. Пробка продержалась 30 минут.
- 11:30, внешняя сторона КАД, 8,9 км, от Красносельского шоссе до реки Новая. Пробка продержалась 10 минут.
- 15:32, Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, Садовая улица, 7 км, от улицы Чапыгина до Никольского переулка. Пробка продержалась 20 минут.
- 13:35, набережная Обводного канала (северный берег), 5,4 км, от проспекта Обуховской Обороны до Измайловского проспекта. Пробка продержалась 1 час.
- 16:29, Биржевой мост, Биржевая площадь, Дворцовый мост, Дворцовая площадь, Невский проспект, улица Гончарная, Полтавская улица, Невский проспект, 5,4 км, от площади Академика Лихачева до Исполкомской улицы. Пробка продержалась 20 минут.
Справка:
В Петербурге 20 декабря проводятся заседания Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ. Накануне в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в ближайшие три дня в городе возможны временные ограничения и ручное регулирование движения.