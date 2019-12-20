Вечерний час пик пришёл в Петербург раньше, чем начался вечер. На Невском проспекте – 10-балльная пробка

Уже к 16:30 в Петербурге в пятницу, 20 декабря, дороги загрузило до «красных» 7 баллов, а к 17 часам – до 8 баллов. Обычно 7–8 баллов общая загруженность достигает часам к шести вечера, и «восьмёрка» бывает нечасто: в декабре она фиксировалась только шесть раз (3, 5, 6, 13, 17 и 19 декабря).

Самая сложная ситуация, судя по «Яндекс.Навигатору», в центре города. В 16:51 «Яндекс.Пробки» зафиксировали неожиданно плотное движение на Невском проспекте к Дворцовой площади – 10 баллов, что на 3 балла выше обычного.

Днём средняя загруженность дорог Петербурга составила 5 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера и чем обычно. Все крупнейшие сегодняшние пробки – дневные, хотя обычно превалируют утренние и на КАД или на въездных магистралях (сегодня утром как раз было свободнее обычного):



