Орешкин: На пути полной интеграции России и Белоруссии остались три препятствия

Глава Минэкономразвития России прокомментировал переговоры президентов РФ и Белоруссии, которые 20 декабря прошли в Санкт-Петербурге.

«У нас сейчас осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности», – цитирует 20 декабря заявление Максима Орешкина «Интерфакс».

По его словам, нерешенными остаются вопросы в нефтяной, газовой и налоговой сферах. Именно преодоление этих препятствий позволит «финализировать все дорожные карты» по созданию Союзного государства.

На встрече в Петербурге Владимир Путин напомнил о том, что множество пунктов договора о Союзном государстве за 20 лет так и остались невыполнены. Лукашенко также констатировал, что «нам есть над чем работать».





Напомним, что 20 декабря в Санкт-Петербурге проходит саммит глав СНГ, на который их в октябре пригласил Путин. Лидеры стран – членов союза начали прибывать в Петербург еще вчера, 19 декабря. Первым прилетел глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Президент Молдавии 19 декабря залетел в Москву, после чего выехал на саммит на вечернем «Сапсане». 20 декабря в Пулково прилетели самолеты из Белоруссии, Армении и Азербайджана.

Союзное государство – созданное в 1999 году Российской Федерацией и Республикой Беларусь надгосударственное образование с поэтапно формируемым единым пространством в различных сферах. При этом большинство россиян о работе Союзного государства не знают.