«Северная верфь» спустила на воду первый большой ярусолов по норвежскому проекту

Северная верфь спустила на воду головной ярусолов «Гандвик-1», построенный по норвежскому проекту МТ1112XL для рыболовецкой компании «Вирма».

Фото: "Северная верфь"

Как рассказали 20 декабря на предприятии, контракт на строительство ярусолова был заключен в конце 2017 года. Судно спроектировано с учетом международных экологических стандартов и современных технических решений. Его оснастят автоматизированными линиями установки и выборки ярусов, оборудованием для глубокой и безотходной переработки и хранения улова.

Водоизмещение ярусолова — 2,2 тысячи тонн, длина — 59 м, ширина — 13 м, автономность плавания — 45 суток, проектная мощность добычи — 25 тонн рыбы в сутки. Передать головной ярусолов заказчику завод планирует в 2020 году.

Всего для РК «Вирма» Северная верфь строит три судна проекта МТ1112XL: «Гандвик-1», «Гандвик-2» и «Гандвик-3». У «Гандвика-2» продолжается формирование корпуса, у «Гандвика-3» выполняется сборка объемных секций. Все три судна будут вести промысел трески и пикши в северных районах Атлантического океана, Баренцевом и Норвежском морях. Ярусоловы станут новым типом рыболовецких судов для КРФ.



