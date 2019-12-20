Фонду с «золотой акцией» быть. Акционеры «Яндекса» одобрили серьезные изменения в управлении компанией

Публичные акционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре корпоративного управления интернет-гиганта. Владельцы акций класса А отдали более 99% голосов в поддержку предложений совета директоров. Явка составила почти 74%. Для положительного решения достаточно было 75% голосов при явке не менее 50%, говорится в заявлении компании от 20 декабря.

«Мы очень благодарны инвесторам за поддержку изменений, которые совет директоров предложил месяц назад, — прокомментировал Джон Бойнтон, председатель совета директоров «Яндекса». — Доверие пользователей, сотрудников, акционеров и партнёров и есть самый главный капитал «Яндекса». Именно оно позволяет команде так быстро двигаться вперёд».

Как писала «Фонтанка», «Яндекс» 18 ноября объявил о планах изменить структуру управления. В ней появится Фонд общественных интересов. С советом директоров этого фонда «Яндекс» будет согласовывать консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Фонд даже будет наделен правом временно отстранять гендиректора компании.

Новости о подготовке создания этой структуры, которая меняет расклад сил в принятии решений о собственниках компании, остановили падение стоимости акций «Яндекса», но породили подозрения о возможной утрате самостоятельности компании и растущей зависимости от Кремля.

Изменения в «Яндексе» – гарантия защиты компании от поглощения извне, развития российских технологий и науки. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал кандидат в руководители Фонда общественных интересов интернет-гиганта Владимир Васильев.



