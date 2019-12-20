Циклон с наводнением прошёл над Петербургом «компактно и быстро». Его ждали

Вероятность наводнения в Петербурге 19 декабря легко прогнозировалась, а облако прошло по прямой и быстро. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов на пресс-конференции по итогам наводнения 20 декабря.

По его словам, то, какая в городе будет погода, стало ясно за три дня до наводнения. Циклон прошел компактно и быстро, не оставив за собой серьезных разрушений. Пресс-секретарь регионального управления МЧС Андрей Литовка добавил, что за ночь 19 декабря и следующий день никто не пострадал.

Циклон, отметил Колесов, также захватил территории соседних регионов, и если бы он прошел чуть южней, то Петербург вместо наводнения пережил бы снегопад – например, в Сортавале и Петрозаводске за ночь выпало около 20 см снега.

Синоптик также отметил, что наводнения для этого времени года нормальное явление. Всего за осень и начало зимы дамбу закрывали трижды. Основываясь на многолетних наблюдениях, аномалию в этом специалисты не видят. Подобные облака формируются над Атлантикой, и есть вероятность, что еще одно «вырвется» и снова накроет Петербург.

Пик наводнения пришелся примерно на полночь 19 декабря. Максимальный уровень воды за дамбой составил 224 см, волны поднимались почти на 4 метра. В городе повалило 420 деревьев, в основном – березы. Два из них упали на машины.



