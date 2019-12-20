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Финляндия
21.12.2019 10:14
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Как не попасть в пробку на финской границе? Пограничники назвали дни, когда новогодние очереди неизбежны

В пунктах пропуска по обеим сторонам российско-финской границы готовятся к самому горячему периоду. Трафик на рубеже 2019—2020 годов по сравнению с годом ранее увеличится примерно на 5-10%, рассказали «Фонтанке» в Пограничном отряде по Юго-Восточной Финляндии.

Как не попасть в пробку на финской границе? Пограничники назвали дни, когда новогодние очереди неизбежны

Сергей Михайличенко, "Фонтанка.ру"

Строго говоря, очередей перед Новым годом и на каникулах избежать практически невозможно, разве что глубокой ночью; на выезд из России свободнее во второй половине дня, на въезд — в первой. Но, как говорится, предупреждён, значит, вооружён.
 
Пограничная охрана Финляндии ожидает основной наплыв туристов из России 27—29 декабря. В эти выходные на пунктах пропуска сольются в единую очередь россияне, которые едут за покупками к новогоднему столу, и те, кто сумел выбить выходные 30 и 31 декабря, и уже отправляется на отдых.

В начале 2020 года самая высокая нагрузка на пункты пропуска придётся на 3—5 января, когда к отдыхающим присоединятся любители скидок, отмечают в Пограничном отряде по Юго-Восточной Финляндии. Сезон распродаж в Суоми начинается после Рождества (25 декабря).

В самый напряженный день прошлогодних каникул, 3 января 2019 года, в пунктах пересечения границы на юго-востоке Финляндии было зарегистрировано более 35 тыс. человек. Время ожидания перед МАПП по обе стороны границы превышало четыре часа.

По оценкам финских пограничников, которые делали прогноз в сотрудничестве с российскими коллегами и таможней, основной поток возвращающихся домой россиян придётся на 11—12 января.


В 2019 году интенсивность пересечения границы увеличилась более чем на 7%, поток россиян вырос на 18%. Самым загруженным стал МАПП «Нуйямаа» («Брусничное»), через который в Лаппеенранту ездят, в основном на один день, шопинг-туристы. Если обычно россияне составляют около 80% турпотока, то к концу года их число будет превышать 90% в отдельные дни.

По прогнозам регионального Погрануправления ПУ ФСБ уже в эти выходные, 21—22 декабря, пропускная способность погранпунктов может быть превышена в два- три раза.

Советы автомобилистам, отправляющимся в Финляндию, просты:

  • Заранее проверьте и подготовьте документы, необходимые для предъявления на паспортном контроле;
  • Не забудьте перед поездкой выложить из машины запрещённые к ввозу в Финляндию предметы и продукты;

Кирилл Григошин // по данным таможни и погранохраны Финляндии

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  • Учитывайте прогноз по пиковым часам и погодные условия;
  • Выбирайте оптимальные для себя маршруты движения;
  • Обращайте внимание на знаки и указатели в районе пунктов пересечения границы.

Отслеживать информацию об очередях в пунктах пропуска можно с помощью приложения «Граница-онлайн» (или по сайту granitsa-online.com), порталу nagranitse.ru. Увидеть ситуацию в МАПП помогают также так называемые погодные камеры Kelikamerat. Во время новогодних праздников о трафике финские пограничники обещают докладывать в «Твиттере» (@kaakkoisraja), правда, на финском языке.

Читайте также ответы пограничников, полиции и таможенников Финляндии на вопросы читателей «Фонтанки».


© Фонтанка.Ру
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