Делу труба. «Фонтанка» показывает, как рухнула последняя доминанта «Буревестника»
В Петербурге рухнула труба «Буревестник». Но дело не в штормовом ветре — на Малоохтинском проспекте, 68, продолжают сносить то, что осталось от научно-производственного предприятия. Эпичное видео прислал 20 декабря в редакцию читатель «Фонтанки».
Мы показываем, как это было.
На сей раз обошлось без происшествий. На прошлой неделе при демонтаже кусок стены упал на пешеходную зону. Ситуация была опасной для прохожих и транспорта.
Справка:
Завершить демонтаж планируется в январе 2020 года. На месте «Буревестника» AAG намерен возвести ЖК бизнес-класса. Его жилая площадь составит более 62 тысячи кв. метров, площадь коммерческих помещений – 3 тысячи кв. метров. Также проект предполагает паркинг на 497 машино-мест.