Делу труба. «Фонтанка» показывает, как рухнула последняя доминанта «Буревестника»

В Петербурге рухнула труба «Буревестник». Но дело не в штормовом ветре — на Малоохтинском проспекте, 68, продолжают сносить то, что осталось от научно-производственного предприятия. Эпичное видео прислал 20 декабря в редакцию читатель «Фонтанки».

Фото: Максимушкин Алексей

Мы показываем, как это было.

На сей раз обошлось без происшествий. На прошлой неделе при демонтаже кусок стены упал на пешеходную зону. Ситуация была опасной для прохожих и транспорта.



