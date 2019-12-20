Путина «задела» и «удивила» резолюция Европарламента о Второй мировой войне

Президент России прокомментировал резолюцию ЕС по поводу Второй мировой войны во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

«Меня несколько удивила... даже немножко задела одна из последних резолюций Европейского парламента от 19 сентября 2019 года о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», – заявил 20 декабря Владимир Путин.

В документе еврочиновники утверждают, что вина в развязывании Второй мировой также лежит и на СССР. Путин напомнил о «Мюнхенском сговоре», когда было подписано соглашение о разделе Чехословакии. Президент России продемонстрировал лидерам ВЕЭС документы того времени. В частности, он представил запись разговора посла Германии и польского министра. «В областях [Чехословакии], на которые претендует Польша, не возникнет противотечение с немецкими интересами. То есть они прямо это говорят», – заявил Путин.

Это не первый раз, когда президент России комментирует резолюцию ЕС по поводу Второй мировой войны, которая была принята в сентябре. Так, 11 декабря Путин назвал этот документ «беспардонной ложью».Тогда же он пообещал продолжить обнародовать документы того времени, чтобы донести правду. К этому вопросу он вернулся и во время своей пресс-конференции 19 декабря.

Напомним, что ВЕЭС – это высший наднациональный орган Евразийского экономического союза, который был создан в 2015 году на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Следующее заседание запланировано на май 2020 года в Минске, так как председателем организации станет Белоруссия.



