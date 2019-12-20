Синоптики дали предновогодний прогноз. В Петербурге будет сыро и тепло

Последние дни перед Новым годом жители Петербурга проведут в резиновых сапогах и под зонтиками. Снега в канун праздника не предвидится.

Как сообщил 20 декабря на пресс-конференции по итогам наводнения главный синоптик города Александр Колесов, давать прогноз на саму новогоднюю ночь еще рано. Однако с уверенностью можно сказать, что погода в период подготовки к празднику новогоднего настроения не добавит. В ближайшее время в Петербурге термометры будут показывать положительные значения, их столбики будут колебаться на отметках от +1 до +5 градусов. При этом горожанам стоит готовиться к регулярным дождям.

В целом небо над Северо-Западом в ближайшие десять дней будет спокойным, и разгула стихии, как 19 декабря, синоптики не прогнозируют.

Суббота, 21 декабря, выдастся преимущественно без осадков, и днем и ночью в городе около одного градуса тепла. В воскресенье почти наверняка пойдет дождь, днем до +3 градусов.



