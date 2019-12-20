В Пушкине после получения денег на новый iPhone задержан полицейский. Борцу с автоугонами предъявили вымогательство у коллеги

В Петербурге сотрудника отдела полиции подозревают в вымогательстве и получении взятки от подчиненного. На кону была карьера в правоохранительных органах.

О разоблачении сотрудника 20 декабря сообщает Следственный комитет. Оперативники Управления собственной безопасности пришли за старшим оперуполномоченным группы по борьбе с кражами автомототранспортного отдела уголовного розыска ОМВД России по Пушкинскому району, который временно исполнял обязанности замначальника отдела. По версии следствия, в период с 3 по 19 декабря 36-летний полицейский вымогал у оперативного дежурного 300 тысяч рублей и iPhone 11. Немалая для сотрудника сумма полагалась за общее покровительство. Кроме того, старший по званию обещал закрыть глаза на якобы незаконную коммерческую деятельность полицейского. Тому грозила как минимум служебная проверка.

Деньги передавались частями. Сначала 225 тыс. рублей несколькими «траншами». Вечером 19 декабря в припаркованном на улице Магазейной автомобиле был вручен остаток основной суммы, а также деньги на смартфон – в общей сумме 152 тыс. рублей, после чего и состоялось задержание.

Дело о взятке возбудили сегодня, подозреваемый задержан на двое суток.





«Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского из ОВД по дискредитирующим основаниям», – сообщает региональное ГУ МВД.

Напомним, ранее в Пушкине задержали нетрезвого сотрудника ГИБДД Олега Аронова — за удушающий прием в отношении школьника и побитого тростью пенсионера. Сотрудника уволили за проступок, «порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД». Служил Аронов в отдельном батальоне ДПС № 4.