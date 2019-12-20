Половина петербуржцев недовольна ценами на тепло. Меньше всего претензий к стоимости газа

Тарифы на теплоснабжение не удовлетворяют 48,5 процента горожан. Еще 27,5% не заняли конкретной позиции, а 24% вполне довольны. Об этом 20 декабря сообщается в докладе Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра.

Качество отопления своих квартир и домов положительно оценили 52% опрошенных, еще 18,6% дали отрицательную оценку. «Больше всего потребителей довольны качеством электроснабжения – 77,3% положительных откликов. Две трети не имеют претензий к газоснабжению (при этом по объективным причинам не пользующихся данным ресурсом больше всего – 21,6%). Значимо меньше петербуржцев довольны качеством водоснабжения и водоотведения – 56,9%», – говорится в документе.

Что касается цен на ресурсы, то наиболее привлекательной для жителей Петербурга оказалась стоимость газа – она устраивает 50,8%. Немного отстает электричество – ценник на энергию не пугает 43,5% опрошенных. «В вопросе цен на водоснабжение и водоотведение потребители разделились поровну: по трети выставили им положительные (35,7%) и отрицательные (34,9%) оценки», – сообщается в докладе.

Опрос проводился в два этапа еще летом. В нем приняли участие 1200 человек.

Ранее сообщалось, что за три квартала 2019 года средние расходы петербургского домохозяйства на жилищно-коммунальные услуги выросли на 8,3%.



