Умным будешь? Смольный расторгает контракт на систему управления автобусами

«Не то чтобы совсем ничего не сделали, просто не сделали систему», - сказал бы Винни-Пух, если бы прочитал выводы Смольного о системе умного транспорта в Петербурге.

Демонстрация работы прототипа КИСУ//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

О том, что разработчик комплексной системы управления петербургским общественным транспортом (КИСУ) не справился с задачей, глава комитета по информатизации (КИС) Денис Чамара заявил в конце ноября. С того момента его ведомство и комитет по транспорту пытались прийти к общему мнению — насколько не справился и как теперь это все принимать и оплачивать. Первые три этапа с грехом пополам закрыли актами еще в 2018 году и перечислили за них 300 с лишним миллионов. Решающий четвертый шаг стоимостью в 450 млн растянулся на весь 2019 год.

Уведомление об одностороннем расторжении контракта появилось на сайте госзакупок 19 декабря, но датировано 18-м числом. Председатель комитета по информатизации и связи Денис Чамара сообщает гендиректору НТЦ «Измеритель» Андрею Журавлеву о принятом решении и ссылается на пункты договора, где говорится о сроках и о том, что подрядчик должен устранять выявленные нарушения за свой счет и своими силами.



Ознакомление с актом приемки оставляет тягостное впечатление. «Приемочная комиссия установила, что работы 4 этапа контракта выполнены не в полном объеме, – осторожно начинают авторы документа, чтобы в конце ошеломить: – Стоимость невыполненных подрядчиком работ в рамках 4 этапа… составила 421 млн рублей». Это относится, в частности, к разработке программных средств (основная часть сметы) и рабочей документации. Здесь же — почти вся пусконаладка, подготовка персонала, комплексные и приемочные испытания, опытная эксплуатация. Кроме того, заказчик насчитал штрафов на 20 млн и пеней — на 9 млн.

Соответственно, принять КИС согласился криптографическую часть, пусконаладку системы защиты и автономные испытания. Всего на 28 млн рублей. Интересно, что еще в январе подрядчику был перечислен аванс в 135 млн, так что 107 млн «Измерителю» еще предстоит вернуть в петербургский бюджет. Всего по контракту выплачено 335 млн рублей из 756 млн.

О том, в каком состоянии систему подготовили к приемке, «Фонтанка» уже писала. Главная претензия экспертной комиссии была в том, что КИСУ не работает как единый механизм, ее подсистемы разрознены, а частично и недопилены. Часть из них пребывала в виде прототипов экранных форм.





Подавляющая часть нынешних претензий описана как нарушения в отчетных документах или их отсутствие у комиссии. Но есть и вещественные пункты: «Вместо разработки СПО КИСУ ГППТ использование подрядчиком программного обеспечения третьих лиц на условиях простой (неисключительной) лицензии». Это рифмуется с информацией «Фонтанки» о том, что важнейшая платежная подсистема «Учёт реализации проездных документов и контроль оплаты проезда» оказалась просто надстройкой на платформе «1С». Много ошибок, выявленных в процессе испытаний, — и, наконец, явное: «КИСУ ГППТ не готова к вводу в опытную эксплуатацию». Так лаконично это сформулировано в акте. Подробное же описание всех недостатков по каждой подсистеме изложено на 250 страницах; текст делает промежуточные остановки на выводах вроде «эксплуатация системы такой-то не представляется возможной».

Вопрос о расторжении контракта уже поднимался летом, было и поручение комитету, однако тогда было решено отложить вопрос. В свете расчетов заказчика, который готов принять работу на 28 млн рублей из 449 млн, как-то неловко вспоминать заявления чиновников о том, что приемка идет тяжело, но они рассчитывают справиться. На вопрос «как мы дошли до жизни такой», то есть почему проект докатился до финиша в таком разобранном состоянии, в КИС уже отвечали, что «до свадьбы невесту не видели»: «Четвертый этап не предполагает промежуточного контроля выполнения контракта, в связи с тем, что результатом работ по этому этапу является полноценная работоспособность всех подсистем и их взаимодействие. Результаты работ были представлены перед самым завершением этапа».

Между тем подрядчик в корне не согласен с выводами комитета. «В настоящее время контракт по КИСУ ГППТ действует, уведомление о расторжении нами не получено, – заявил генеральный директор Андрей Журавлев. – Система нами полностью разработана и готова к эксплуатации. Она необходима для реализации транспортной реформы в СПб, и мы планируем, что она будет внедрена в начале следующего года». Опыт показывает, что, когда исполнитель и заказчик живут в разных реальностях, одностороннее расторжение контракта может надолго осесть в арбитраже, с непредсказуемым финалом.

В происходящем есть явная гармония: толком неясно, какой транспорт и куда поедет после одноименной реформы — и соответственно, пока неизвестно, чем он будет думать. Источник в ведомстве подтверждает информацию о том, что рассматривается вариант внедрения в Петербурге информационной системы, которая действует на общественном транспорте Москвы. По его словам, сейчас готовится даже специальная дорожная карта. Это бьется с подозрениями разработчиков бортового оборудования относительно новых фаворитов транспортных властей: ранее «Фонтанка» уже писала о том, что в соответствующем техзадании некоторые увидели тень «Сервисного центра Транстелематика», который поставляет аппаратуру Мосгортрансу.

В то же время собеседники на рынке считают это утопией, причин много. «Наверное, мониторинг и учет транспортной работы еще можно пересадить более или менее быстро. Но у нас разные схемы диспетчеризации, – говорит собеседник в транспортном блоке. – В Москве одноуровневая, в Петербурге – двухуровневая: то есть линейное звено находится на конечных станциях и разворотных кольцах, центральное – на Исполкомской, 16. Это принципиальное различие; московское программное обеспечение – не универсальный продукт, его разрабатывали под московскую же систему».

В платежной части самое сложное – подружиться с системой АСКОП в метро: ее разрабатывала компания ЭЛСИ, и уже у авторов действующей системы на наземном транспорте (СЭКОП) возникали трудности с информационным обменом. В итоге земля и подземелье научились взаимодействовать, однако это делается не самым гибким способом, через библиотеки систем. Любое изменение там требует новой настройки, тем более появление новой системы. Еще одно различие: в столице действует переходная модель: цель – перевести большую часть данных с пластиковых карт на сервера, а карты использовать только для идентификации. Так что, если «подсаживать» Москву в петербургский транспорт, надо будет что-то решать с имеющимся на руках объемом проездных. Безболезненно для пассажиров провести замену не получится.

«Если правда стоит задача обновить систему за полгода – это невозможно, даже если есть коробочное решение, – говорит источник «Фонтанки». – Тем более если подключать стороннего подрядчика, чтобы он докрутил КИСУ до нужного состояния. Ему понадобится техническое описание, а именно его комитет не видит в представленных документах. А вручную перебирать чужой код и смотреть, что с ним делать, огромная работа»,





В какой степени будут использованы – если будут – разработки «Измерителя», за которые заплачено более 300 млн, неизвестно. В «Организаторе перевозок», который, согласно смольнинскому распоряжению, является оператором КИСУ, от комментариев отказались. «Фонтанка» обратилась с этим вопросом в комитет по информатизации и связи – там рекомендовали направить официальный запрос в понедельник.

Это общее молчание по-своему красноречиво: расторжение контракта по КИСУ стало едва ли не последним действием председателя комитета Дениса Чамары на прежней должности: он уходит в министерство цифрового развития. Собеседники «Фонтанки», близкие к министерскому аппарату, считают, что это не окончательный адрес: кандидатура Чамары рассматривается на должность руководителя одного из крупных федеральных предприятий отрасли. Комитет возглавил Станислав Казарин, который ранее занимал аналогичную должность в Самарской области.

Буквально за день до этих событий был утвержден новый состав правительства, в котором за информатизацию теперь отвечает вице-губернатор Валерий Пикалев вместо ушедшей из Смольного Любови Совершаевой. Транспортный блок тоже получил нового куратора: комтранс и его «подвед» «Организатор перевозок» теперь находятся под контролем вице-губернатора Максима Соколова, а не Эдуарда Батанова, который готовил транспортную реформу до сих пор. Аппарат Батанова возглавлял Александр Верниковский, которого с советником гендиректора «Транстелематики» связывало общее служебное прошлое. Так что именно дуэт Пикалев – Соколов будут решать, что делать с доставшимся им наследством.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»