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Общество
20.12.2019 20:13
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Родительский психоз от наркотиков и котиков. Петербург присоединился к всероссийской акции паники

Городские школы трясет от страха. В мессенджерах и соцсетях мамы-папы и педагоги вовсю обсуждают две беды - детей массово угощают дурман-конфетами, а особо невезучих похищают неизвестные лица.

Родительский психоз от наркотиков и котиков. Петербург присоединился к всероссийской акции паники

фото, распространяемое в соцсетях//скриншот/twitter.com

В школе № 291 Красносельского района 20 декабря полицейские проверяют информацию о попытке похищения девочки. В 344-м физико-математическом лицее Невского района с учеников берут клятвы не кормиться с чужих рук. Родители школы № 535 Калининского района боятся никотиновых конфет. В школе № 2 Василеостровского обсуждают якобы найденный пакет наркотиков. Это частные случаи повсеместной тревоги, охватившей Петербург.

«На улице едят только собаки»
 
Трехминутная аудиозапись женского голоса – по контексту, педагога – облетела Петербург за 19-20 декабря и прочно поселилась в родительских чатах. Рассказчица повествует об экстренном совещании у директора школы. Оно будто бы посвящено раздаче неизвестными лицами конфет детям. А в конфетах тех – «дешевый синтетический китайский наркотик», и зависимость от него наступает после второго применения, а через полгода у ребенка «кости начинают разлагаться». И будто бы уже есть десятки пострадавших.

В редакцию «Фонтанки» идентичную запись прислали родители нескольких школ. Ее подлинность, если верить содержанию обсуждений, почти не подвергается сомнению. Многие примеряют информацию на свою либо соседнюю школу.


Скептики есть, но они в меньшинстве.

«В одном из родительских чатов утро началось с такой темы «В конфетках и жвачках наркотик детям раздают». Ну и понеслась, – говорит петербуржец Сергей. – Потом кто-то прикрепил аудиосообщение с пометкой : «Родители, берем на вооружение! Не знаю, про какую школу, но это Питер». Дальше начались истории, что у кого-то там из знакомых, в другом городе, был такой же случай... Короче, слухи».

Распространяемая по петербургским школам запись была создана больше года назад – как минимум. В ноябре 2018 года газета «Приморье24» приводила целиком расшифровку аудио на своем сайте. «Страшилка» о конфетах и жевательных резинках с наркотиками создана не позднее октября 2014 года. Ее родиной считается Якутск. Во всяком случае, первые упоминания появились на якутском форуме.

Со временем в этой легенде менялась только начинка конфет – от тяжелых наркотиков до «синтетики». К осени 2017 года панические настроения родителей достигли максимума. Настолько, что с официальным заявлением пришлось выступить Министерству внутренних дел России: «Факты распространения наркотического средства в образовательных учреждениях под видом конфет или жвачек… не выявлены».

Фото: скриншот страницы сайта МВД РФ

В некоторых школах на аудиоанонимку остро отреагировало руководство. В 344-м физико-математическом лицее, по словам читателей, директор Майя Шелюховская распорядилась распространить по родительским чатам видеозапись о конфетах с опасной начинкой и провести собрания по «технике безопасности». С учеников младших и средних классов взяли обещания не брать сладости от незнакомцев. Лекции прошли под девизом «На улицах едят только собаки», а запись распространена с пометкой «Это важно знать».

Майя Шелюховская заверила «Фонтанку», что о записи и родительских обсуждениях она не осведомлена, свое распоряжение она тоже не подтвердила.

«Организованная группа подонков»

В вечерний прайм-тайм 26 ноября 2019 года на Первом канале вышел сюжет «Снюсы»: убийственная мода у детей, и чего мы не знаем о конфетках с никотином?» Перед показом ведущий Кирилл Клейменов произнес: «В России угроза новой эпидемии. А, возможно, не угроза. Возможно, она уже в разгаре… От чего умирать нашим детям, решает сегодня организованная группа подонков».

Финал сюжета тоже был далек от нейтральности: «Если ваши дети-школьники не спят, не откладывайте на завтра разговор о том, что сейчас увидели».

Снюс – вид бездымного табака. В 2015 году он был запрещен к обороту в России. Поставщики нашли альтернативу – бестабачные никотиновые леденцы. Они тоже называются «снюс».

Телесюжет вышел на пике обсуждения нового законопроекта Госдумы – о о запрете торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и его производные.

Первый канал разогнал информационную атаку на леденцы, вред которых подчеркивался популярностью среди детей. Соцсеть «Одноклассники» по запросу «школьник снюс» выдает, по состоянию на вечер 20 декабря, 807 видеороликов. Почти семьдесят процентов (555) приходится на этот месяц.

В чатах петербургских родителей, одновременно с аудиозаписью и видеороликами о снюсе, за последние дни растиражирована фотография неизвестного автора «Возьми конфетку!» В пояснениях к ней говорится то о наркотиках, то снюсе. Дескать, это новый способ травли детей в Петербурге.

фото,распространяемое в соцсетях и в родительских чатах
фото,распространяемое в соцсетях и в родительских чатах

Регион происхождения снимка доподлинно неизвестен. Судя по соцсетям, такое объявление видели у себя жители десятков российских городов. Правда, все они перепечатывают одну и ту же фотографию.

Активнее всех за интерпретацию снимка взялись казанские СМИ. В середине ноября 2019 года они выпустили тревожные публикации и сюжеты. Упоминалась конкретная десятиэтажка, на которой размещалось объявление с конфетками, – улица Бондаренко, 8.

Домом управляет компания «Меридиан». Ее гендиректор Михаил Шаргородский сообщил «Фонтанке», что видел новости в местных газетах. Объявление он не признал, но догадывается, почему пресса привязалась к Бондаренко, 8.

«В июле 2019 года мы ремонтировали подъезд в этом доме. Соседям очень понравилось, и одна женщина решила отблагодарить наших маляров и повесила в подъезде трогательное обращение. С конфетами», – вспомнил гендиректор.

Оригинал летнего объявления на Бондаренко, 8 выглядит так:

Фото: УК "Меридиан"

Идея благодарности вышла за пределы Казани. В ноябре 2019-го газета «Челябинск сегодня» написала о многоэтажке в Магнитогорске. Местная уборщица с воззванием «Если не мусорил в этом году в подъезде, возьми конфету» мотивировала соседей.

На фоне «снюсовой лихорадки» в петербургских соцсетях тоже стали появляться фейковые новости о распространении конфет в школах. Накануне вечером в группе «Неизданное ДТП и ЧП» появился пост с указанием конкретного учреждения.

Фото: скриншот страницы в соцсетях

В 535-й школе Калининского района «Фонтанке» сообщили, что похожих случаев не зарегистрировано. В местной полиции тоже не слышали ничего подобного.

Истерия – вещь заразная. В комментарии к посту о 535-й пользователь «Роман Бакин» смешал информацию из анонимной аудиозаписи (о синтетическом наркотике) и объявления «Возьми конфетку!» Он опубликовал фотографию леденцов с тем же названием и написал о привыкании после повторного приема и разрушении костей.

скринот сообщения/vk.com

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«Как тебя зовут, сыночек?»

Еще одна топовая тема для петербургских родительских чатов последних двух суток – 19-секундный видеоролик с мальчиком, который явно находится в болезненном состоянии. Он не реагирует на вопросы, смотрит стеклянными глазами.

«Как тебя зовут сыночек? Конфетку, говоришь, скушал?» – спрашивает женщина ребенка.

Видео распространяется с соответствующими комментариями. Будто бы этот мальчик – наглядный пример того, что от употребления снюса есть жертвы.

Родиной видео является Новосибирск. Городские власти и руководство 203-й школы подтвердили его подлинность. Конфета с никотином – одна из версий отравления.
Видео приобрело бешеную популярность. Например, на канале «Российские области» в соцсети «Одноклассники» оно собрало более 6,6 миллионов просмотров за неделю.

кадр из видео/"Одноклассники"

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Судя по свойствам записи, она снята не позднее 6 декабря 2019 года, но массовое распространение получила после 12-го, когда информационные ленты облетела новость о похожем случае в Стерлитамаке.

«В больницу с признаками отравления доставлен одиннадцатилетний учащийся средней школы № 2 после употребления предположительно бестабачной никотиновой смеси», – сообщало следственное управление СК по Башкирии. Оно назначило проверку в связи с тем, что в действиях педсостава школы могли усматриваться признаки халатности.

Родители нескольких школ в Петербурге подтвердили «Фонтанке», что запись рассылается по чатам под видом «местной».

«Поймай котеночка, принеси сюда»

С начала декабря по родительским чатам распространяется еще одна аудиозапись. Женский голос наговаривает текст, полный драматизма: якобы рядом со школой № 300 Центрального района похитили девочку-второклассницу, заманив котеночком и увезя на машине.

Интернет знает только одну 300-ю школу в Центральном районе российского города – это Петербург. В учреждении опровергли эту информацию и голос не признали. Но отметили, что он «довольно-таки похож» на женскую речь с первой записи.

Накануне вечером в редакцию «Фонтанки» от пользователя «Михаил Тихомиров» пришло электронное письмо: «Где новость о похищении троих детей из школы № 291? Почему весь город еще не на ушах?».

По словам автора, 19 декабря неизвестные затолкали в машину двух учеников 3-го класса и одного четвероклашку.

Школа находится в Красносельском районе Петербурга. Директор Олег Марфин рассказал «Фонтанке», что ребят не похищали, но полицейские сегодня приходили по заявлению администрации учреждения: «Накануне одна девочка из второго класса сообщила, что к ней и однокласснику подошел мужчина на улице и предложил показать котенка. Они отказались и убежали, – уточнил Марфин. – Мы составили заявление в полицию, к нам приходили с проверкой».

Директор добавил, что в достоверности детских слов не уверен. Схожесть рассказа школьницы с содержанием аудиозаписи Олег Васильевич признал: «Склоняемся с коллегами к варианту обычной страшилки для родителей».

Полицейские выясняют, насколько рассказ второклассницы основан на действительности, и могла ли она по-своему интерпретировать распространяемую по чатам аудиозапись.

Ужастики об отравленных конфетках имеют в стране давнюю традицию. В советские времена детей пугали не только незнакомцами на улицах, но и иностранцами. Те истории передавались устно, а с появлением Интернета распространение получило национальный охват. Ну и «начинки» конфеток меняются в ногу со временем – что моднее, то и страшнее.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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