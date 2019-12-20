Несколько организаций на Ленсовета смотрят в дыру в асфальте, где застрял грузовик

На одной из улиц Московского района Петербурга на проезжей части провалился асфальт. Причина пока не известна: аварий там не было, асфальт тоже не перекладывали.

О происшествии у дома 39 по улице Ленсовета сообщила читательница «Фонтанки» Вероника. На въезде к «Магниту» под грузовой «ГАЗелью» провалился асфальт, и фургон оказался в яме задним колесом. «Все службы по 112 разводят руками. Были ГАИ, Водоканал. Приезжают и уезжают», – пишет читательница.

В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» нам рассказали, что к ним поступила заявка по адресу: улица Ленсовета, 41, и на место выехала аварийная бригада. Также туда прибыли представители других организаций, и специалисты совместно обследуют территорию и выясняют причины просадки асфальта.

В Водоканале отмечают, что сейчас их сети в этом районе работают в штатном режиме и работ по укладке асфальта предприятие в последнее время там не вело.



