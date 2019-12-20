Поисковый маяк ARKAN отследил угнанный Nissan Qashqai

предоставлено компанией ARKAN

Вчера вечером 19 декабря на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышла владелица Nissan Qashqai и сообщила, что машина пропала с места парковки на юге Петербурга.

Автомобиль был оборудован только поисковым маяком ARKAN Шпион, который был активирован сразу же после звонка клиентки. Дежурному удалось быстро найти и определить координаты Nissan Qashqai. Группа оперативного реагирования ARKAN незамедлительно выехала к автомобилю и обнаружила его в указанном месте без каких-либо повреждений. Координаты местонахождения машины были переданы владелице и в Отделение полиции. Следственные действия продолжаются.

Дорогие автовладельцы, хотим еще раз отметить, что установка поискового маяка – лишь средство дополнительной защиты автомобиля. Он поможет быстро отследить машину в случае угона, но не предотвратит его. Надежно защитить автомобиль способна комплексная спутниковая система безопасности, она поможет вам не переживать за свое имущество и сведет к минимуму риск потери транспортного средства!