Петроградский суд пошел на выход второй раз за день — теперь по звонку из полиции

Второй раз за сегодняшний день в Петербурге эвакуируется Петроградский суд. До конца рабочего дня ему остается менее часа.

О том, что всех попросили из здания на Съезжинской улице, 9, вечером 20 декабря сообщила объединённая пресс-служба судов города.

«На этот раз в Петроградский районный суд поступил звонок из полиции. Информацию уточняем», – добавили представители третьей ветви власти.

Мировые судьи района тоже внепланово прервали текущие дела.





По данным «Фонтанки», последнее заседание по расписанию в суде стояло на 14.30. А работает в пятницу суд до 16.45.

Первый раз Петроградский пошел на выход во втором часу дня — после письма с угрозами на электронную почту. Суд вернулся к работе через час.