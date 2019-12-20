«Контроль над интернет-пространством, который интересует Россию». США обеспокоены резолюцией РФ по киберпреступности

Голосование по предложенной Россией резолюции по киберпреступности «Проблемы использования коммуникационных технологий в преступных целях» пройдет до католического Рождества. О готовности Генассамблеи ООН рассмотреть вопрос о коррекции прежних правил 20 декабря сообщили в госдепартаменте США.

«18 ноября в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН была принята предложенная Россией резолюция по киберпреступности. И эта резолюция сейчас находится на рассмотрении всей Генеральной Ассамблеи ООН с голосованием в ближайшее время, как ожидается, в канун Рождества», – цитирует «Интерфакс» представителя внешнеполитического ведомства Вашингтона.

Представитель госдепа уточнил, что резолюция России вызывает опасения у властей США, которые не считают принятие такого документа необходимым.

«Во-первых, у нас уже есть договор о киберпреступности, Будапештская Конвенция. У нас также есть несколько механизмов в различных международных собраниях, включая ООН, чтобы справиться с этим типом вещей. Кроме того, россияне явно заинтересованы в продвижении своего видения того, как Интернет должен выглядеть в будущем. Они заинтересованы в договоре, который дал бы им тот тип контроля над интернет-пространством, который их интересует и который противостоит фундаментальным американским свободам», – отметил сотрудник внешнеполитического ведомства США.





Шансы на принятие российского документа в госдепе называют высокими и надеются «сделать так, чтобы резолюция провалилась».

Ранее юридический советник постпредства РФ при ООН Мария Заболоцкая поясняла, что новые правила поддержаны двумя десятками стран и они направлены на создание каналов правовой помощи между государствами и унификацию составов киберпреступлений.

«Специфика такая, что преступление может произойти на территории одного государства, а ущерб, и серьезный ущерб, случится на территории другого, – цитирует Заболоцкую портал «Новости ООН». – Цель заключается в том, чтобы описать составы преступлений, чтобы потом государства их в свое законодательство имплементировали, чтобы максимально быстро, в ИКТ среде (информационно-коммуникационные технологии. – Прим. ред.) все происходит очень быстро, установить юрисдикцию, наладить сотрудничество между правоохранительными органами».

В случае принятия российской резолюции появится специальный межправительственный комитет по проработке новых правил. Ранее Владимир Путин договорился с лидером Китая Си Цзиньпином о «совместном продвижении принципа управления Интернетом».