Starliner промазал. Новейший космический корабль США не вышел на расчетную орбиту

Запуск новейшего космического корабля Starliner от корпорации Boeing на МКС 20 декабря обернулся серьезными осложнениями. Пока трудно понять, сможет ли он добраться до космической станции.

Happening Now: Flight controllers are turning @BoeingSpace's #Starliner spacecraft to a position that will recharge its solar arrays. Starliner is currently in a stable orbit. Watch our live coverage: https://t.co/CVvXzb8pww pic.twitter.com/OenigvhL4q — NASA (@NASA) 20 декабря 2019 г.

О проблемах с запуском сообщило руководство NASA. По их сообщениям, Starliner вышел не на расчетную орбиту. По последним данным, "корабль в настоящее время находится на стабильной орбите, команда на Земле рассматривает варианты дальнейших действий". По командам из ЦУПа в Хьюстоне корабль развернули солнечными батареями к Солнцу. Идет зарядка аккумуляторов. Сайт NASA временно прекратил трансляцию из ЦУПа о полете корабля, в то же время NASA уверяет, что может управлять кораблем.





Отметим, что запуск Starliner проходит в автоматическом режиме и на его борту находятся лишь манекен и примерно 270 кг груза – подарки к Рождеству для космонавтов.

Напомним, американский корабль Starliner от корпорации «Боинг» впервые стартовал к МКС в беспилотном режиме с космодрома на мысе Канаверал примерно в 14.30 мск.