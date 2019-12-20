Единую карту петербуржца получили за полгода 300 тысяч горожан

Единую карту петербуржца (ЕКП), по данным на 20 декабря, оформили 300 тыс. горожан, сообщили «Фонтанке» в СПб ГКУ ЦИС.

Проект стартовал 6 июня 2019 года, за это время всего было подано 405 тыс. заявок на выпуск ЕКП, из которых 210 тыс. приходится на Сбербанк.

«Запуск проекта "Единая карта петербуржца" стал знаковым событием 2019 года», – отметил на итоговой пресс-конференции председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо, отметив, что до конца года Сбербанк планирует увеличить количество выданных ЕКП до 200 тыс., а в следующем году – до 500 тыс.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

«Это первый ключ к созданию полноценной системы "Умный город"», – подчеркнул Виктор Вентимилла Алонсо, отметив, что карта уже сейчас объединяет несколько важных и полезных функций. Помимо того, что она является базовым платежным инструментом, ЕКП выполняет идентификационную функцию, на нее можно записать квалифицированную цифровую подпись, с помощью которой можно осуществлять документооборот, она может быть и проездным в транспорте, в том числе льготным, и электронным полисом ОМС. Уже сейчас в проекте участвует около 180 коммерческих сервисов, дающих скидки на товары и услуги.

Например, с 1 сентября по конец декабря проезд в метро по ЕКП на базе карты «МИР» обходится петербуржцам на 15 рублей дешевле – в 30 рублей вместо 45.



