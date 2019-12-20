Скидки на квартиры от ГК «Полис Групп» действуют до 31 декабря 2019 г

ГК «Полис Групп»

В честь нового года ГК «Полис Групп» продлевает все действующие акции до 31 декабря 2019 г.

При покупке любой студии в новом жилом комплексе «Мой мир» в Мурино действует скидка 50 000 рублей.

В жилых комплексах «Полис на Неве» и «Краски лета» при покупке:

квартиры от 20 до 39,99 кв. м – 2 кв. метра в подарок;

квартиры от 40 до 59,99 кв. м – 4 кв. метра в подарок;

квартиры от 60 до 79,99 – 6 кв. метров в подарок.

Успейте купить новое жилье на привлекательных условиях.

Акции действуют с 20.12.2019 года до 31.12.2019 года включительно. Количество квартир, участвующих в акции ограничено. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться на сайте https://polis-group.ru/ или по тел. 642 55 22

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Мой мир" – застройщик ООО "МУРИНО 117", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте наш.дом.рф