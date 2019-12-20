Строительство
Скидки на квартиры от ГК «Полис Групп» действуют до 31 декабря 2019 г
ГК «Полис Групп»
В честь нового года ГК «Полис Групп» продлевает все действующие акции до 31 декабря 2019 г.
При покупке любой студии в новом жилом комплексе «Мой мир» в Мурино действует скидка 50 000 рублей.
В жилых комплексах «Полис на Неве» и «Краски лета» при покупке:
- квартиры от 20 до 39,99 кв. м – 2 кв. метра в подарок;
- квартиры от 40 до 59,99 кв. м – 4 кв. метра в подарок;
- квартиры от 60 до 79,99 – 6 кв. метров в подарок.
Успейте купить новое жилье на привлекательных условиях.
Акции действуют с 20.12.2019 года до 31.12.2019 года включительно. Количество квартир, участвующих в акции ограничено. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться на сайте https://polis-group.ru/ или по тел. 642 55 22
Справка о компании ГК «Полис Групп»
ЖК "Мой мир" – застройщик ООО "МУРИНО 117", проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/
ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте наш.дом.рф